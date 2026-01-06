Autobuses, VPO, juzgados y una iglesia: el nuevo barrio de Palmas Altas contará con una parroquia en un plazo de 5 años

Al sur de Sevilla lleva años levantándose un nuevo barrio, Palmas Altas. De momento hay ya cientos de viviendas, muchas VPO, zonas verdes y en solo unos días, una línea rápida de Tussam. Unos recursos a los que se sumará una iglesia, después de que la Junta de Gobierno local haya autorizado el pasado 30 de diciembre la cesión de una parcela para ello. Así, la Archidiócesis de Sevilla disfrutará de esta "concesión demanial directa y gratuita" durante los próximos 75 años.

La superficie destinada a esta iglesia ocupa un total de 2.924 metros cuadrados en la zona conocida como Palmas Altas Sur, según consta en el informe aprobado por la Junta de Gobierno. Allí se construirá "un nuevo complejo parroquial donde se desarrollen los fines propios de la Archidiócesis, como son la asistencia religiosa, desarrollo de actividades de formación y sociales", tal como recoge este documento oficial.

Esta concesión por parte del Consistorio es gratuita después de que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de 30 de mayo de 2025 declarara "de interés general el proyecto presentado y tratarse además de una entidad sin ánimo de lucro, que no ejerce actividad económica". "No pudiendo desarrollar una actividad o explotación económica, ya que dicha circunstancia conllevaría un procedimiento administrativo diferente, sometido a concurrencia competitiva".

No obstante, esta parcela municipal recién concedida "está valorada en 463.231,30 euros", según el informe de técnico municipal emitido el pasado 5 de diciembre. "En consecuencia, la concesionaria tendrá que aportar garantía del 4% del valor del dominio público a ocupar: 18.529,25 euros", explica el texto aprobado por la Junta de Gobierno.

Cinco años de plazo para su apertura

Ahora bien, la Archidiócesis de Sevilla también debe cumplir con una serie de obligaciones respecto a esta concesión. "La no construcción del edificio o puesta en servicio en el plazo de cinco años, desde la formalización, o bien, que posteriormente, dejara de destinarse el inmueble al fin que motiva la concesión durante dos años, determinará que el Ayuntamiento pueda acordar la resolución de la concesión y su reversión".

Asimismo, si aún no lo ha hecho, la Iglesia debería entregar también un proyecto técnico en seis meses. "La realización de obras requerirá informe previo del Servicio de Patrimonio, al objeto verificar la adecuación de la intervención en el inmueble al uso para que esté destinado, sin perjuicio de las posteriores licencias que se deban tramitar", se añade en el listado de deberes del concesionario.

También tendrá que asumir "la responsabilidad de la ocupación, para lo cual deberá mantener en buen estado el inmueble, asumiendo los gastos de conservación y mantenimiento y respondiendo de la seguridad e integridad del inmueble". Y abonar "cuantos impuestos, tasas y demás tributos procedan, así como los gastos de comunidad y suministros (luz, agua, etcétera)".

"La presente concesión del inmueble tendrá una duración de 75 años. El cómputo se llevará a cabo desde que se produzca la formalización de la concesión en documento administrativo", establece el documento. Pasado este tiempo, el inmueble volverá al Ayuntamiento "con todas sus construcciones y edificaciones en adecuadas condiciones para su uso, y el concesionario deberá abandonarlo y dejar libre y vacío, a disposición del Consistorio".