Todo preparado para la Cabalgata de Triana 2026 con mil beduinos: horario y recorrido

El barrio de Triana ya está engalanado para recibir con ilusión el Día de Reyes con su tradicional Cabalgata de los Reyes Magos. Como cada 6 de enero, se trata de uno de los momentos más esperados de la Navidad en la que numerosos sevillanos disfrutan de esta festividad en el barrio.

El cortejo recorrerá las calles trianeras a partir de las 17.00 horas y pondrá el broche final a las fiestas navideñas en la ciudad. La cabalgata contará con una treintena de carrozas, algunas procedentes del Ateneo de Sevilla y otras llegadas desde distintas localidades, como Mairena del Aljarafe, a las que se sumará una amplia participación vecinal.

En total, más de mil beduinos acompañarán a Sus Majestades en un desfile que volverá a destacar por su carácter popular y familiar.

Novedades en la Cabalgata de Triana

La comitiva estará amenizada por tres bandas de música y una charanga, creando un ambiente festivo durante todo el recorrido. Además, en el inicio del cortejo participará la empresa de autobuses turísticos City Sightseeing, que junto al Balonmano Triana pondrá en marcha el conocido “Autobús de la Ilusión”, uno de los grandes atractivos para los más pequeños.

Durante el recorrido se repartirán miles de caramelos y regalos, tanto desde las carrozas como por parte de los numerosos niños y niñas que participan en el desfile y de los grupos de beduinos del barrio.

Horario de salida de los Reyes Magos

Como es habitual en los últimos años, la Cabalgata de Triana saldrá por la tarde, con horarios escalonados para cada Rey:

La Estrella: 17.00 horas

17.00 horas Melchor: 17.15 horas

17.15 horas Gaspar: 17.25 horas

17.25 horas Baltasar: 17.40 horas

Recorrido de la Cabalgata de Triana

El desfile arrancará en Pagés del Corro y recorrerá las principales calles del barrio con el siguiente horario aproximado:

Pagés del Corro (17.10 horas)

San Jacinto (17.20 horas)

San Jacinto esquina Esperanza de Triana (17.35 horas)

Santa Cecilia (17.45 horas)

San Vicente de Paúl (18.05 horas)

Ronda de Triana (18.10 horas)

Ronda de Triana esquina Tejares (18.30 horas)

Castilla (18.40 horas)

Plaza Chapina (18.50 horas)

Callao (19.10 horas)

Plaza del Altozano (19.25 horas)

San Jacinto (Distrito) (19.40 horas)

Pagés del Corro (19.50 horas)

Rafael Salas (20.05 horas)

La entrada final del cortejo está prevista entre las 20.15 y las 21.00 horas, poniendo el colofón a una jornada cargada de música, ilusión y tradición en el corazón de Triana.