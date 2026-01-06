Los Reyes Magos llegan al Polígono Sur: cabalgata en el corazón de la periferia de Sevilla con una carta de deseos muy larga

La mañana de este 6 de enero ha quedado teñida de color y alegría en el Polígono Sur de Sevilla, cuando de nuevo se han escuchado los pasos de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos recorriendo las calles del barrio tras dos años de ausencia. Un paseo que partió desde la Parroquia Jesús Obrero a las 10:30 de la mañana, y que prolongó el cortejo festivo hasta casi las dos de la tarde, pasando por enclaves como Las Letanías, la Barriada de La Oliva y Victoria Domínguez Cerrato.

Más de 150 personas, entre integrantes de las carrozas, músicos de las charangas y los pajes de los tres Reyes Magos, han sido los protagonistas de una cabalgata en el corazón de la periferia de Sevilla que partió por primera vez en su historia desde la parroquia, un verdadero motor social en el que es uno de los barrios más pobres de toda España.

De todas la cabalgatas de barrio, que extienden el día de Reyes por distintos puntos de la capital, ésta no era una cabalgata más. Para muchos vecinos, su vuelta tenía algo de conquista colectiva, de logro compartido. Durante meses, entidades vecinales y colectivos del barrio han reclamado que el Polígono Sur no quedara al margen de una tradición que también les pertenece, que los niños de este barrio son tan niños, como los de cualquier otro barrio de la ciudad. Este 6 de enero, entre música, caramelos y saludos, se respiraba la satisfacción de saberse tenidos en cuenta.

El Ayuntamiento de Sevilla abrió hace meses una convocatoria pública para que se apuntaran las organizaciones vecinales que quisieran participar, explica a El Correo de Andalucía Blanca Gastalver, delegada de Educación y del Distrito Sur, que ha participado en el recorrido. La Fundación Maruja Vilches y la Asociación de Familias de Las Letanías son las que, junto a la parroquia a de Jesús Obrero y su incansable párroco Jesús Codera y la Hermandad de Bendición y Esperanza, han estado al frente de la organización de una mañana "muy especial para el barrio, incluso en las zonas más complejas se ha respirado un ambiente de celebración y de vivir una mañana bonita", apunta la delegada.

Familias enteras han salido a la calle, niños y niñas se han asomado a los balcones y los más mayores han mirado el desfile con esa mezcla de emoción que sólo dan las cosas que se recuperan. No ha habido grandes alardes ni artificios, pero sí cercanía, ganas e ilusión, que en un barrio tantas veces señalado por lo negativo, tiene un valor especial.

"Esta cabalgata no sustituye la central de la tarde del 5 de enero, pero se vive de forma diferente en la mañana del 6, los niños con sus familias salen a la calle a darle las gracias por los regalos que les han traído", explica la delegada.

Carrozas de Reyes en el corazón del Polígono Sur. / Ayuntamiento de Sevilla

Este año, los Reyes Magos han estado encarnados por tres chavales del barrio, muy implicados en el día a día de la vida en sus calles, en la Hermandad y en otras confesiones que se profesan en el Polígono Sur, como la iglesia Evangelista: Melchor, José Manuel Sánchez, Gaspar, Cristian Jiménez y Baltasar, José Manuel Nogueras. Este último es, para Gastalver, "un ejemplo de superación y un referente para muchos chavales del barrio, ha montado su negocio y ha podido abrir varios establecimientos más".

Porque el Polígono Sur necesita mucho más que una cabalgata al año. La carta de los Reyes es larga y prácticamente la misma desde hace años. Desea políticas públicas sostenidas, inversión real, vivienda digna, empleo y una lucha decidida contra el narcotráfico que no se quede en titulares ni en las grandes redadadas puntuales. El mejor regalo de Reyes para este barrio no cabe en una carroza: se llama igualdad de oportunidades, servicios públicos fuertes y presencia constante de las administraciones.

La cabalgata de este 6 de enero no resuelve esos problemas, pero sí lanza un mensaje claro: el Polígono Sur también es Sevilla y también merece celebrar, ocupar el espacio público y ser protagonista de sus propias fiestas. Que los Reyes hayan vuelto a recorrer sus calles es un gesto tan simbólico como necesario. Un recordatorio de que aquí hay vida, comunidad y futuro.