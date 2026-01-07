El Ayuntamiento de Sevilla hace balance de la Navidad: éxito de Navigalia y récord en Tussam

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado el balance de las Navidades en la ciudad con un mensaje de tranquilidad y buena gestión. El alcalde José Luis Sanz ha asegurado que las fiestas se han desarrollado "sin incidentes destacables" y con unos dispositivos municipales que han funcionado "a la perfección".

En esta línea, ha destacado el "éxito" de Navigalia. El espectáculo ha vendido 111.264 entradas, el 86,29% del aforo, con cuatro días con una ocupación del 100%, según ha confirmado Sanz en una atención ante los medios este jueves en la Real Fábrica de Artillería.

"La excelente acogida del público no solo confirma el éxito de su organización, sino que también afianza a Navigalia como una experiencia única para disfrutar de la magia de la Navidad junto al río Guadalquivir", ha señalado José Luis Sanz, que ha cifrado la recaudación del evento en 180.000 euros.

Tussam registra más de dos millones de viajeros

En paralelo, Sanz ha indicado que más de 2,85 millones de viajeros utilizaron Tussam entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, una cifra "prácticamente coincidente" con respecto al pasado año.

Precisamente, el 5 de enero fue el día con más viajeros, 321.018. Durante la tarde de ese día, el servicio fue gratuito para cubrir la alta demanda por la Cabalgata de Reyes Magos.

Por líneas destaca la línea 2 Puerta Triana - Heliópolis con 279.019 viajeros, seguida por las líneas radiales con terminal en la Plaza del Duque o Ponce de León, en concreto la línea 27 Sevilla Este-Plaza del Duque, con 163.796 viajeros, y la línea 13 Pino Montano-Plaza del Duque, con 142.287 viajeros, además del Tranvía, que registró 154.917 viajeros.

Asimismo, José Luis Sanz ha agradecido el trabajo del personal de los servicios municipales, que "han hecho posible con su esfuerzo y trabajo que la Navidad vuelva a ser un éxito en Sevilla".