Redes
La Cabalgata de Reyes de Sevilla conquista a Rosalía
La artista catalana se ha hecho eco en sus redes sociales del recorrido de sus majestades por la calle Asunción
La Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla año tras año se supera y se convierte en un festival de música y color que conquista no solo a los sevillanos, sino que traspasa las murallas de la ciudad. Como viene siendo habitual, la calle Asunción concentra todas las miradas y este tramo se convierte en una verdadera fiesta que nadie se quiere perder.
Es tal el nivel de animación que cada vez son más las personas que se concentran en este punto del recorrido. Este año, además del ya conocido balcón de Pepe Pinreles, la música fue especial protagonista con la actuación sorpresa de Laura Gallego, que hizo de DJ coplera.
Tal es la popularidad que está alcanzando que los vídeos trascienden a otros puntos de Andalucía, España y también fuera del país. La última enamorarse de la cabalgata sevillana ha sido la misma Rosalía, que ha compartido en sus redes sociales un vídeo de las carrozas atravesando la calle Asunción al ritmo de uno de sus últimos éxitos, La Perla.
Está claro que la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla conquista cada vez a más corazones y despiertan la ilusión por una noche mágica y una de las tradiciones más arraigadas en nuestra cultura.
- Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
- Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
- Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
- La Cabalgata de Triana ya recorre el barrio con mil beduinos: horario y recorrido
- La tormenta de Ayesa: La familia Manzanares aún debe explicar qué va a quedar de la multinacional en Sevilla
- El Mundial 2030 fuerza una gran mudanza: la agencia cultural de la Junta se marcha al Pabellón del Futuro en dos años
- El mapa de las 6.000 VPO en marcha en Sevilla durante 2026: desde la Cruz del Campo hasta Palmas Altas o Artillería