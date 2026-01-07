La Cabalgata de Reyes de Sevilla conquista a Rosalía

La Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla año tras año se supera y se convierte en un festival de música y color que conquista no solo a los sevillanos, sino que traspasa las murallas de la ciudad. Como viene siendo habitual, la calle Asunción concentra todas las miradas y este tramo se convierte en una verdadera fiesta que nadie se quiere perder.

Es tal el nivel de animación que cada vez son más las personas que se concentran en este punto del recorrido. Este año, además del ya conocido balcón de Pepe Pinreles, la música fue especial protagonista con la actuación sorpresa de Laura Gallego, que hizo de DJ coplera.

El Correo

Tal es la popularidad que está alcanzando que los vídeos trascienden a otros puntos de Andalucía, España y también fuera del país. La última enamorarse de la cabalgata sevillana ha sido la misma Rosalía, que ha compartido en sus redes sociales un vídeo de las carrozas atravesando la calle Asunción al ritmo de uno de sus últimos éxitos, La Perla.

Story de Rosalia / Instagram

Está claro que la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla conquista cada vez a más corazones y despiertan la ilusión por una noche mágica y una de las tradiciones más arraigadas en nuestra cultura.