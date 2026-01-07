Condenado en Sevilla a cuatro años de prisión por abusos sexuales continuados a una menor

Un hombre ha sido condenado a cuatro años de prisión en Sevilla por un delito continuado de agresión sexual contra una menor, familiar política del acusado al ser hija de una prima de su mujer, según ha determinado la Justicia andaluza.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según recoge la resolución a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, ha rechazado el recurso de apelación que el condenado presentó contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que ahora ha sido confirmada.

Los hechos tuvieron lugar durante la época veraniega de los años 2016 a 2018, cuando el acusado, en diversas ocasiones y aprovechando los momentos en que se quedaba a solas con la hija menor de una prima de su mujer, le hacía tocamientos.

Lugares donde se produjeron los abusos

Estos hechos ocurrieron tanto en el domicilio del acusado como en el de los padres de la menor, ambos ubicados en Sevilla.

"No puede afirmarse que la sentencia impugnada haya vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia del acusado. No se aprecia el vacío probatorio que denuncia la defensa, al contrario se han practicado diligencias de prueba de inequívoco carácter incriminador", indica el TSJA.