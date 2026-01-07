Detenido en El Viso del Alcor un ciudadano alemán buscado por tres intentos de homicidio en su país
La Guardia Civil ha detenido en El Viso del Alcor a un ciudadano alemán sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por su presunta implicación en tres delitos de homicidio en grado de tentativa cometidos en Alemania.
La intervención se produjo durante un control preventivo de seguridad ciudadana. Los agentes identificaron a un varón que se encontraba completamente indocumentado y que se negó a facilitar cualquier dato personal, por lo que fue trasladado a dependencias oficiales para verificar su identidad.
Tras las comprobaciones realizadas en los sistemas policiales y a través del canal de cooperación internacional SIRENE, se confirmó que el individuo tenía en vigor una requisitoria internacional de búsqueda, detención y entrega dictada por las autoridades judiciales alemanas. Los hechos por los que se le reclama habrían sido cometidos con extrema violencia.
Una vez plenamente identificado, el hombre fue detenido y puesto de inmediato a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en Madrid, junto con las diligencias correspondientes, tal y como establece el procedimiento para este tipo de cooperación judicial internacional.
La Orden Europea de Detención y Entrega, conocida como euroorden, es un mecanismo judicial que permite la detención y entrega de una persona entre Estados miembros de la Unión Europea para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de una condena, sustituyendo al tradicional proceso de extradición. Este sistema agiliza la cooperación directa entre autoridades judiciales europeas, quedando las administraciones políticas relegadas a funciones de apoyo técnico.
La operación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Los Alcores y continúa abierta. Los investigadores analizan nueva información y no descartan nuevas actuaciones policiales relacionadas con este caso.
