Empieza la segunda fase de las obras de Méndez Núñez: habrá cortes de tráfico hasta Semana Santa

Vuelven las obras a Méndez Núñez. El Ayuntamiento ha comenzado la segunda fase de las obras de esta calle clave en el centro de Sevilla este miércoles 7 de enero. Así, los operarios municipales han colocado las señales de tráfico este mismo miércoles para alertar a la ciudadanía del comienzo de la vuelta de la maquinaria, que el Consistorio sevillano ha esperado al fin de las celebraciones navideñas para retomar.

Los trabajos se dividieron en dos fases para tener el menor impacto posible sobre el tráfico del centro de la ciudad. El proyecto de reurbanización de la vía tiene un presupuesto total de 1,4 millones de euros. El objetivo, como ocurre en otras vías en obras como Pagés del Corro, es la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento por parte de la Empresa Metropolitana de Aguas (Emasesa).

Esta segunda fase, que dará comienzo según lo planificado, afectará al tramo que discurre desde Moratín a la Plaza de la Magdalena. El objetivo de la Gerencia de Urbanismo es que los trabajos estén terminados el 27 de marzo de 2026, Viernes de Dolores, para no provocar cambios en los recorridos de las distintas hermandades durante la Semana Santa que comienza el mismo 28 de marzo.

Plataforma única, adoquín de Gerena y árboles

Como ya es habitual en los trabajos de Urbanismo de la ciudad, el Consistorio establecerá una calle de plataforma única. Vehículos y peatones tendrán que compartir el espacio, aunque serán los viandantes los que tengan prioridad. El acerado contará con adoquín de granito gris quintana y, en algunos tramos, la calle recuperará el adoquín de Gerena perdido en otras intervenciones anteriores en la vía.

Además, la vía contará con dos bandas de aparcamientos, una en el tramo de los pares entre la calle Moratín y San Pablo y otro en los impares entre Albareda y la Plaza Nueva. Los árboles, desaparecidos en Méndez Núñez, volverán a tomar la zona. Así, Urbanismo planea plantar la céntrica calle un total de 15 nuevos ejemplares de la especie Sophora Japínica para los cuales habilitarán alcorques.

Las obras de la calle comenzaron el pasado 21 de junio con el objetivo de mejorar el caudal y la presión de servicio en el abastecimiento de agua, así como aumentar la dotación de válvulas que permitan optimizar la sectorización de la zona. Mejorará también la evacuación de aguas pluviales y residuales y se repondrán los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red. Además, se instalará una nueva red de baldeo.

Cambios en el tráfico de Méndez Núñez

Los trabajos volverán a cambiar el tráfico en la zona. Por ello, el Ayuntamiento ha abogado por minimizar el impacto en la movilidad, garantizar la seguridad y la fluidez en la zona durante las obras. Así, el tráfico reabre en el tramo ya reurbanizado que va desde Moratín hasta la Plaza Nueva, recuperando el aparcamiento para motos ya existente y se retoma también el párking de motos de la calle Jaén.

Hasta esta zona de la calle ya reabierta a la ciudadanía se podrá acceder tanto desde Carlos Cañal, como desde Albareda, en dirección a Plaza Nueva. Además, la calle Jaén recuperará su sentido original desde la Plaza Nueva. Para facilitar la situación a los residentes, durante el tiempo que se extiendan las obras, se permitirá el acceso a los garajes de la calle Moratín desde la vecina calle Zaragoza.