La Fábrica de Artillería afronta una nueva fase de rehabilitación: "Será una gran plaza cubierta referente en España"

Sevilla cuenta con al menos una decena de proyectos culturales en marcha para este año 2026 que suponen la rehabilitación de edificios históricos. Contarán con una inversión de en torno a 60 millones de euros. San Laureano, el teatro Lope de Vega, San Hermenegildo, Santa Clara o la Fábrica de Vidrio son algunos de los espacios que afrontarán obras de calado o avanzarán en la tramitación de sus proyectos. "Una recuperación del patrimonio que va a dotar a Sevilla de la mayor red espacios culturales del sur de Europa permitiendo que nuestra ciudad se convierta en un gran referente cultural dentro y fuera de España", ha destacado este miércoles el alcalde, José Luis Sanz, durante la presentación de los nuevos avances en la recuperación de la Fábrica de Artillería.

La Gerencia de Urbanismo está ya licitando la redacción del proyecto básico y de ejecución de la segunda fase de rehabilitación de la Fundición Mayor, la Fundición Menor, lo que se conoce como Catedral; y el Taller de Herramientas. Con un presupuesto de 244.057 euros, se avanza así en una segunda fase para la recuperación integral del espacio, sobre todo con trabajos para la conservación y restauración de elementos estructurales y arquitectónicos, y la adaptación de estos espacios como foro y espacio polivalente para actividades culturales, expositivas, divulgativas y de encuentro ciudadano.

De momento, el alcalde ha asegurado que no se ha definido un uso concreto para estos de más de 10.000 m² compuestos por naves corridas entre grandes columnas que se asemejan al de las grandes catedrales. "La Real Fábrica de Artillería ya se ha convertido en referente nacional tras acoger ópera, danza y exposiciones internacionales, logrando posicionarse como el espacio de referencia para la cultura en Sevilla", explican desde el Ayuntamiento.

La Real Fábrica de Artillería de Sevilla tendrá una nueva rehabilitación / Jorge Jiménez

Los avances en la Fábrica de Artillería

Tras la inauguración en octubre de 2024 de la primera fase, cerca de 10.000 m² en los que se invirtieron 24,5 millones de euros, ahora se ha empezado a licitar la redacción del proyecto de la segunda fase de la rehabilitación de la Catedral y Taller de Herramientas. Con esta segunda fase, el Ayuntamiento pretende la recuperación del 100% de un edificio que con sus 20.000 m² se va a convertir "en el centro de la cultura del sur de España".

En el sector este de la Real Fábrica de Artillería se hicieron algunas actuaciones entre los años 2014 y 2018 y, a partir de esta última fecha, solo se han hecho contratos de mantenimiento. En la parte abovedada ya se realizó en 2014 un proyecto de conservación y de consolidación estructural. Se trata de un edificio con unos espacios muy grandes, por lo que era necesario buscarle un uso que fuera compatible con eventos que no necesitarán climatización. El edificio de por sí tiene una buena estabilidad térmica y ahora se convertirá en una gran plaza cubierta.

Otro de los proyectos impulsados ha sido el Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas. Según datos municipales, desde el 1 de octubre han pasado por las exposiciones de esta Real Fábrica de Artillería 78.400 personas. De media pasan 5.600 personas, unas 4.000 los fines de semana (V-S-D) y 1.600 entre semana (L-M-X-J).