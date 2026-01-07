La familia de Sandra Peña ultima la querella: "Está claro que no se activó ninguno de los protocolos cuando se denunció"

2025 estuvo marcado por Sandra Peña, la pequeña sevillana que se quitó la vida en octubre tras sufrir bullying. Ahora, tres meses después, la familia de la menor ultima una querella. Por el momento, los familiares trabajan con los abogados en decidir si van a la justicia contra el colegio de las Irlandesas de Loreto, como persona jurídica, o si apuntan a los miembros de la dirección del centro educativo.

Esta decisión supone una tercera vía para poder esclarecer todo lo ocurrido y conocer si existieron responsabilidades penales en lo sucedido. Por el momento ya hay un proceso que investiga la responsabilidad penal de tres alumnas por un caso de acoso. Además, la Junta de Andalucía tiene otro parado a la espera de las conclusiones de la Fiscalía y cuando se conozcan, se reanudará el caso.

Isaac Villar, portavoz de la familia, ha dado una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha puntualizado que "decir ahora cómo serán los detalles es a lo mejor un poco precipitado, pero estos días tomaremos, seguro, la decisión y se interpondrá la querella". Aun así, el tío de la niña ha defendido que hay "motivos más que suficientes" para interponer esa querella en los juzgados de la capital hispalense.

Acusaciones contra el centro

"Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra", ha lamentado. Así, ha recordado que la Fiscalía sigue con su investigación y ha agradecido su trabajo. "Sabemos que están poniendo todo su esfuerzo y todos los medios de los que disponen para aclarar la situación", ha insistido.

Por el momento, la familia espera poder reunirse pronto con la cúpula de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Según ha recordado el portavoz de la familia, la consejera Carmen Castillo les emplazo "a estos primeros días de enero" para poder cerrar una fecha concreta en la que recibir a los padres de Sandra y que "les explique un poco en qué punto se encuentra ese tema".

"Creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomamos medidas serias, posiblemente estos casos sigan repitiéndose y es por lo que estamos aquí", ha señalado Villar. Tras lo ocurrido se habló de la posibilidad de retirar el concierto del centro por no abrir expediente. "Nada de lo que se haga nos van a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita".

Un caso que dio la vuelta al país

El caso de Sandra Peña ha servido para poner el foco sobre la situación de acoso que padecen muchos niños y ha demostrado que hay colegios que prefieren no activar el protocolo para no causar temores en la comunidad educativa. Así, ante esta situación, desde el colegio privado concertado llaman a la calma y piden "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa".

Su fallecimiento dio la vuelta al país y movilizó a miles de estudiantes en distintos puntos de la geografía española convocados por el Sindicato de Estudiantes. Los alumnos reclaman que desde la administración y los centros educativos se luche contra estos problemas y no se aparten a un lado, como se hizo con Sandra. Llegaron incluso a celebrar una huelga para acabar con "el monstruo del bullying".