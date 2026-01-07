Las fechas clave de Sevilla en 2026: Semana Santa, Feria de Abril, Corpus y el gran derbi en la Cartuja

La finalización de la Cabalgata de Reyes trae consigo el comienzo de la cuenta atrás para la Semana Santa. Sevilla lo sabe. Es una de las fechas más importantes de la ciudad por excelencia, el eje sobre el que giran las fiestas más populares de la primavera sevillana, junto a la Feria, los toros o el Corpus Christi.

Con enero recién estrenado, los sevillanos ya miran de reojo el calendario para situar las fechas clave que volverán a marcar el pulso de la ciudad, vividas siempre con la tradición y la pasión que la caracterizan. Esta es la guía de las grandes citas de Sevilla en 2026.

Semana Santa: del 29 de marzo al 5 de abril

La Semana Santa de Sevilla 2026 comenzará este año a finales de marzo. El 22 de marzo se celebrará el pregón a cargo del periodista José Antonio Rodríguez Benítez en el Teatro de la Maestranza. Mientras, que una semana después llegará el día grande de la ciudad: el Domingo de Ramos será el 29 de marzo. Mientras que el Domingo de Resurrección será el 5 de abril.

Una Semana Santa temprana en el calendario que volverá a convertir la ciudad en epicentro de la religiosidad popular, con la devoción en la calle y la eterna mirada al cielo.

Toros en Sevilla: Garzón se estrena como empresario

El final de la Semana Santa marca el inicio de la temporada taurina en la Maestranza. Es una de las citas más importantes en el calendario taurino. El Domingo de Resurrección es el mejor telón de fondo para comenzar a disfutar del arte de la tauromaquia en la ciudad hispalense. Este año como novedad se estrena José María Garzón, con Lances de Futuro, que ya está gestionando la planificación de la temporada.

A partir de ahí, la Maestranza vivirá semanas clave con corridas señaladas, especialmente durante el ciclo continuado de preferia y la tradicional Feria de Abril. A finales de septiembre llegará la Feria de San Miguel.

El diestro Morante de la Puebla lidia su segundo toro de la tarde durante el quinto festejo de la Feria de Abril en 2024. / Julio Muñoz / EFE

Feria de Abril 2026: lunes 20 de abril

La Feria de Abril es uno de los grandes eventos festivos de la ciudad y una de las fiestas más reconocibles de toda España. La Feria arrancará con la tradicional noche del Pescaíto el lunes 20 de abril. El Miércoles de Feria, que caerá el 22 de abril, será el único festivo oficial de la semana. El domingo 26 de abril será el fin de la Feria con el espectáculo de fuegos artificiales.

Cuándo será el Rocío en 2026

En 2026, las cinco hermandades de Sevilla y capital iniciarán su camino hacia la aldea del Rocío del 22 al 25 de mayo, coincidiendo con el fin de semana previo a la festividad de la Virgen. Como marca la tradición, el Día de la Virgen del Rocío tendrá lugar el lunes siguiente al Domingo de Pentecostés, una jornada en la que la aldea almonteña se convierte en epicentro de la devoción mariana con la esperada procesión de la Blanca Paloma.

Corpus Christi: 4 de junio

El Corpus Christi se celebrará el jueves 4 de junio de 2026, una de las citas más solemnes del calendario hispalense. Altares, balcones engalanados y el cortejo eucarístico volverán a tomar el centro histórico en una jornada marcada por la tradición y el ceremonial.

El Primer Derbi en la Cartuja: Betis - Sevilla

Y como cada temporada, habrá un día en el que la ciudad se divida en dos colores. El primer derbi en la Cartuja entre el Real Betis y el Sevilla FC será una de las fechas más esperadas del año a nivel deportivo. Si en la ida, los de Pellegrini doblegaron a los sevillistas por 0-2 en el Pizjuán, los de Almeyda quieren la revancha en la Cartuja. El partido se disputará el puente de Andalucía. El sábado 28 de febrero o el domingo 1 de febrero, si el Betis jugase el jueves el partido de dieciseisavos de Europa League.

En definitiva, 2026 volverá a ser un año de emociones fuertes en Sevilla, con tradiciones que se repiten, pasiones que no descansan y un calendario que marca el ritmo de una ciudad que nunca se detiene.