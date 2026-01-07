La monumental cesta de El Paisano cae en Marchena: el ganador se lleva una casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios

La famosa cesta de El Paisano ya tiene ganador. Un vecino de Marchena (Sevilla) ha llamado a la venta, situada en la carretera N-IV (Sevilla-Cádiz) en el Km. 588 en Utrera, afirmando que tiene el boleto premiado y quiere acercarse al establecimiento para 'cobrarlo', según ha informado a este periódico la misma venta El Paisano.

A partir de ahí, una vez que la persona se presente y entregue el boleto premiado, con un notario se confirmará que todo esté en regla y puede llevarse la cesta al completo. El número ganador ha sido el 19.285 y coincide con el cupón diario de la ONCE del 5 de enero de este año 2026.

Qué tiene la cesta

La tradicional Gran Cesta de Reyes de la Venta El Paisano ha vuelto a repartir ilusión esta Navidad con un sorteo cuyos premios rozan el millón de euros. El sorteo se ha celebrado, como es tradición, en vísperas de Reyes, y las 100.000 papeletas, puestas a la venta desde la pasada primavera, se encontraban prácticamente agotadas, reflejo del enorme seguimiento que cada año tiene esta iniciativa..

Entre los premios destacan un apartamento en Sanlúcar de Barrameda, completamente equipado, una autocaravana, dos coches (un Mercedes y un Cupra), una moto y una gran cantidad de productos de alimentación para todo un año. La organización asume además todos los gastos legales y fiscales derivados de los premios, consolidando este sorteo como uno de los más completos y esperados de la Navidad andaluza.