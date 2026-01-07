Los diez grandes proyectos culturales en marcha en Sevilla en 2026: Lope de Vega, Casa Cernuda o Fábrica de Artillería

El patrimonio urbanístico y cultural de Sevilla afronta un 2026 clave para el impulso de una decena de proyectos y espacios que marcarán la agenda de eventos y exposiciones en los próximos años. La Fábrica de Artillería, San Hermenegildo, el Lope de Vega y su entorno, la Casa Museo de Luis Cernuda, San Jerónimo, Santa Clara, el Mercado de la Puerta Carne, la Fábrica de Vidrio o el Pabellón Real se encuentran en diferentes fases que en algunos casos se materializarán en el avance de obras y en otros en la redacción y comienzo de ejecución de los trabajos. Según cifras expuestas por el alcalde, José Luis Sanz, este miércoles, se invertirán algo más de 60 millones de euros en todos estos edificios.

"Este 2026 será el año de recuperación de muchos espacios de Sevilla y proyectos bloqueados o atascados que se pondrán en marcha", defendía con orgullo el primer edil popular, aprovechando la presentación de la segunda fase de rehabilitación de más de 10.000 m² de la Fábrica de Artillería. Según Sanz, se trata de "una recuperación del patrimonio que va a dotar a Sevilla de la mayor red espacios culturales del sur de Europa permitiendo que nuestra ciudad se convierte en un gran referente cultural dentro y fuera de España".

La Fábrica de Artillería

La Gerencia de Urbanismo está ya licitando la redacción del proyecto básico y de ejecución de la segunda fase de rehabilitación de la Fundición Mayor, la Fundición Menor, lo que se conoce como Catedral; y el Taller de Herramientas. Con un presupuesto de 244.057 euros, se avanza así en una segunda fase para la recuperación integral del espacio, sobre todo con trabajos para la conservación y restauración de elementos estructurales y arquitectónicos, y la adaptación de estos espacios como foro y espacio polivalente para actividades culturales, expositivas, divulgativas y de encuentro ciudadano.

De momento, no se ha definido un uso concreto para estos de más de 10.000 m² compuestos por naves corridas entre grandes columnas que se asemejan al de las grandes catedrales. La idea es que esta parte se convierta en una gran plaza cubierta, mientras en el Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas ya se hacen exposiciones y visitas.

Fotogalería | Así está la Fundición Mayor, la Fundición Menor y el Taller de Herramientas de la Fábrica de Artillería antes de su rehabilitación / Rafa Aranda

San Laureano, Casa Cernuda y Santa Clara

Uno de los proyectos avanzados es el de San Laureano. El proyecto de la iglesia está redactado, "prácticamente hecho" según el alcalde, mientras que las obras están "pendientes de licitarse y saldrán en breve". Se está definiendo aún el entorno, finalizando el proyecto de la plaza. Todo costará 2,7 millones de euros.

Las obras de la Casa Cernuda, con un valor de 1,9 millones de euros, estarán finalizadas en el primer trimestre de 2026. El Ayuntamiento, a través del ICAS, ya ha llegado a un acuerdo con la familia de Luis Cernuda para adquirir importantes documentos y bienes que pertenecieron al poeta. Además, el ICAS está trabajando ya en el proyecto museístico de un edificio que va a ser uno de los ejes centrales del Centenario de la Generación del 27, ya que, además de Casa Museo del poeta, va a ser centro de estudio y difusión de esta generación nacida en Sevilla.

Fachada de la casa natal de Luis Cernuda ubicada en la calle Acetres de Sevilla / Jorge Jiménez

Y el Convento de Santa Clara, cuya rehabilitación contará con una inversión de 8.528.275,40 euros, tiene también obras en licitación con la previsión de que empiecen en abril de 2026. Los trabajos afectan a los ámbitos 1 y 3, que conforman el compás de acceso por la calle Santa Clara y las edificaciones colindantes, y el que componen la Puerta Reglar junto con las dependencias que ocupaban las antiguas religiosas. Corresponden a la rehabilitación, consolidación y puesta en calor del Compás y las edificaciones colindantes y a la puerta reglar y dependencias de vida monástica. Estas obras tendrán una duración de 28 meses.

El teatro Lope de Vega y el entorno del Casino

Durante este 2026 el Gobierno de José Luis Sanz pretende dar un impulso tanto al teatro Lope de Vega como al entorno del Casino de la Exposición. Las obras del entorno del Casino ya están licitadas, con un coste de 6,3 millones de euros y una duración de 13 meses de duración. Supondrán la reurbanización del entorno, que podría arrancar el próximo verano. Una vez concluyan las reformas y los derribos de las caracolas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de jardines, zonas peatonales y hasta de un auditorio al aire libre. En total, este proyecto prevé transformar más de 30.000 metros cuadrados en un enclave emblemático de la ciudad, muy cerca de la Plaza de España.

Recreación de cómo será la transformación del entorno del Casino de la Exposición / Ayuntamiento de Sevilla

A la par, se siguen realizando trabajos de mejora en el teatro Lope de Vega para su recuperación de cara a la Bienal de Flamenco de este año, con un coste de 2,7 millones de euros. Una de las obras más importantes arrancará de forma inmediata, la sustitución de las carpinterías, una obra que terminará previsiblemente entre mayo y junio de 2026, meses antes del reestreno de este espacio. En total, se cifran todos los trabajos en casi 10 millones de euros.

San Hermenegildo, San Jerónimo y Puerta de la Carne

En San Hermenegildo las obras están prácticamente finalizadas, solo falta que la Fundación Focus Loyola las termine de manera definitiva y ponga en marcha el proyecto, catalogado por el Ayuntamiento como "uno de los proyectos culturales más importantes de la Ciudad de Sevilla en los próximos años". Se han invertido 1,2 millones de euros.

Obras de restauración de la Iglesia de San Hermenegildo de Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

El Monasterio de San Jerónimo se encuentra en una fase de actualización de la segunda fase de rehabilitación del claustro, con una inversión estimada de 5.734.439,76 euros. La previsión es poder iniciar la licitación de las obras en el mes de junio, las cuales tendrán una duración estimada de 15 meses.

Aunque ya se están realizando trabajos de limpieza, pintura exterior y consolidación del edificio, el proyecto como tal del Mercado de la Puerta de la Carne se encuentra en tramitación y arrancará una fase importante de obras ahora en 2026, con una inversión de 5 millones de euros. Si se cumplen todos los plazos, entre finales de 2026 y comienzos de 2027 reabrirá como Momo-Tech, un centro de interpretación para conocer el pasado, presente y futuro industrial de Sevilla.

A estos proyectos hay que sumar el de la Fábrica de Vidrio de la Trinidad, en la que se ejecutarán obras de rehabilitación de las naves 1 y 4 con una inversión de 10.280.101,29 euros y una duración de 18 meses. La previsión es que las obras arranquen en 2026, aunque la licitación quedó disierta y volverá a salir en breve. También se licitará próximamente de nuevo el proyecto del Pabellón Real, por un valor de 5 millones de euros, porque también ha quedado desierto.