Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados

Este 2026 marcará un antes y un después en la red del Metro de Sevilla. Desde que en abril de 2009 se inaugurara la línea 1, la capital ha resistido al aumento de su población y, como consecuencia, del número de viajeros con un único recorrido. Pero la ampliación a dos líneas más está en marcha, hasta el punto de que en 2030 se dará la circunstancia histórica de que el metro estará en obras en dos líneas por primera vez. Para que eso se produzca, este año será decisivo, ya que se anunciará de manera definitiva el trazado del tramo sur de la línea 3 tras estudiarse las alegaciones y se comunicará la conclusión del estudio de alternativas de la línea 2. La expectación recorre desde el Prado a Palmas Altas y de Sevilla Este a Triana, e incluso llega a Dos Hermanas, Camas o Alcalá por su posible ampliación.

Mientras este año que comienza supondrá un avance de las obras del tramo norte de la línea 3, principalmente desde Pino Montano hasta la Macarena, también se darán pasos importantes hacia adelante para definir los proyectos del tramo sur y de la línea 2 después de tanto tiempo de espera de miles de sevillanos que desean que los trenes lleguen a sus barrios o municipios.

¿Soterrado en Bellavista y Los Bermejales?

El tramo sur realmente ya tiene un primer esbozo de recorrido, e incluso plazos. La Consejería de Fomento, de la Junta de Andalucía, ya anunció la finalización del estudio informativo y la decisión tomada para el trazado desde el Prado de San Sebastián y el Hospital Virgen de Valme, que entraría en funcionamiento en 2040 (antes, en 2036, se espera que llegue a Palmas Altas). Pero en el último mes han llegado a su buzón todo tipo de alegaciones, desde la de los vecinos de Bellavista y Los Bermejales, molestos porque los trenes pasarían en superficie por sus calles, hasta la del propio alcalde, José Luis Sanz, también en esta línea, o la de la asociación Sevilla Quiere Metro, redactada tras recoger las peticiones ciudadanas. También Dos Hermanas envió la suya para que se estudie una posible ampliación y también se dé servicio a sus habitantes.

Una vez estudiadas casi una treintena de alternativas, la elegida plantea que el metro discurra bajo tierra desde el Prado de San Sebastián hasta Los Bermejales, donde se elevará en superficie y continuará sobre tierra por Bellavista y Palmas Altas, hasta llegar al Hospital de Valme y a la nueva Ciudad de la Justicia. Este trazado no ha convencido especialmente a los vecinos de Bellavista y Los Bermejales, que han denunciado que los trenes atravesarán sus calles principales, separarán viviendas y acabarán con negocios y parques. El alcalde también expresó su disconformidad con los plazos y la necesidad de acortarlos.

El trayecto definitivo tiene en espera también a los vecinos de La Palmera, avenida de Jerez y Palmas Altas, o a los trabajadores de la Ciudad de la Justicia. E incluso en Dos Hermanas su Ayuntamiento ha propuesto que el trazado se prolongue dentro de su término municipal, siguiendo el trazado de la Ctra. Nacional IV, hasta la futura estación de trenes de Casilla de los Pinos.

Tras estimar o desestimar las alegaciones durante este mes de enero y febrero, arrancará el proceso para lograr la autorización ambiental unificada (DIA). Según explicó la consejera, Rocío Díaz, esta declaración puede tardar "aproximadamente un poco más de ocho meses". Por tanto, si se cumplen todos los plazos, este visto bueno ambiental podría llegar en agosto o septiembre de 2026. En la DIA habrá que integrar los condicionantes que se estimen, desde arqueológicos hasta ambientales, para aprobar definitivamente el trazado. Después del verano se empezaría la redacción del proyecto constructivo, proceso que llegará hasta 2027.

La línea 2, desde Sevilla Este hasta Triana

De este a oeste, desde Torreblanca a Triana, pasando por el Casco Antiguo o el Polígono San Pablo, o incluso en Cartuja, Santa Bárbara, Palmete, Nervión, Camas o Alcalá. 14 años después de que se proyectara la línea 2, será finalmente en 2026 cuando los vecinos de estas zonas de la capital y la provincia de Sevilla conocerán por dónde discurrirá. Aunque no empezará hasta al menos 2030.

La Consejería de Fomento se encuentra estudiando una docena de opciones, que forman parte del estudio de alternativas adjudicado el pasado mes de noviembre de 2024 (hasta el 21 de marzo no quedó formalizado el contrato) a la UTE formada por las empresas consultoras Navier Ingeniería y Meta Engineering por un importe total 652.190,00 euros (IVA incluido). Como tiene un plazo de ejecución de 20 meses, la previsión es que el trazado se conozca a finales de 2026.

El proyecto, original de 2011, entró en una nueva fase en noviembre, al estudiar detalladamente todas las alternativas preseleccionadas en base a campañas geotécnicas, análisis de riesgos, análisis multicriterio estudio de vías de financiación o estudio de impacto ambiental para encontrar la alternativa óptima. Inicialmente la línea 2 proyectada hace 14 años comenzaba en Torreblanca y terminaba en Torre Triana, pero ahora la Junta ha abierto nuevos escenarios.

Ahora mismo se contempla que tenga una estación en Sevilla Tech Park (Cartuja), en Santa Bárbara, en Palmete y Padre Pío o en Nervión por la avenida Luis Montoto. En cuanto a su extensión, se plantea también que se extienda a Camas, a Alcalá mediante una conexión con el tranvía, o que se construya un ramal que permita llegar a Parque Alcosa y el Aeropuerto de San Pablo. Este estudio de alternativas concluirá en 2026, y entonces se obtendrá la declaración ambiental DIA. A partir de ahí se licitará y adjudicará la redacción del proyecto constructivo para empezar las obras.

Ambos trazados, el del tramo sur de la línea 3 y el de la línea 2, serán dos de las grandes noticias que se esperan sobre la red de metro, además de la continuidad de las obras del tramo norte (con la licitación de los tres subtramos restantes) y una vez en 2025 se confirmó la compra de nuevos trenes para la línea 1.