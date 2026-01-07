La ROSS y Lucas Macías profundizan en Mahler y Strauss en el Maestranza

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) sube al escenario del Teatro de la Maestranza los días 8 y 9 de enero de 2026, a las 20.00 horas, con su Séptimo Concierto Sinfónico de la temporada, titulado De voces y despedidas, una propuesta musical de gran calado emocional que enlaza la lírica introspectiva de Richard Strauss con la profundidad existencial de Gustav Mahler, dos pilares del repertorio sinfónico universal.

Dirección musical y apertura del programa

Bajo la dirección de Lucas Macías, director titular de la ROSS, el concierto se abre con los Cuatro últimos Lieder, TrV 296, de Richard Strauss, una de las obras cumbres del repertorio vocal sinfónico del siglo XX. Escritas en el ocaso creativo del compositor, estas canciones -sobre textos de Hesse y Eichendorff- constituyen una meditación serena sobre el paso del tiempo, la despedida de la vida y la aceptación de la muerte.

'De voces y despedidas' estará dirigida por Lucas Macías / Marina Casanova

En la segunda parte del programa, la ROSS interpreta la Sinfonía nº 5 en do sostenido menor de Gustav Mahler, una de las obras más emblemáticas y complejas del repertorio sinfónico y con la que la orquesta continúa su recorrido por el repertorio del gran compositor austriaco a lo largo de la temporada. Concebida como un intenso viaje emocional, la sinfonía recorre desde la oscuridad inicial y el dramatismo del célebre Trauermarsch hasta la luminosidad triunfal del movimiento final, pasando por el célebre Adagietto, convertido en símbolo de introspección y amor contenido. Mahler construye de esta forma un discurso profundamente humano, marcado por la lucha, la transformación y la redención.

La soprano Chen Reiss, artista en residencia

El concierto contará con la participación de la soprano Chen Reiss, artista en residencia de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en la presente temporada, que volverá a acompañar a la ROSS unos días después de su aclamada interpretación en el Concierto Extraordinario de Año Nuevo.

La soprano Chen Reiss / Marina Casanova

Como actividad complementaria al programa, el viernes 9 de enero a las 18.00 horas tendrá lugar una conferencia a cargo de Lucas Macías, dedicada a la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler, en la que el director ofrecerá claves de escucha y contexto sobre una de las partituras más influyentes del sinfonismo moderno, enriqueciendo la experiencia del público en torno a esta obra fundamental. La conferencia se impartirá en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza y el acceso a la misma es gratuito hasta completar aforo, presentando la entrada del concierto.