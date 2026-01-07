Un vuelco obliga a cortar al tráfico la avenida Manuel Siurot a primera hora de la mañana

Un siniestro vial registrado a primera hora de este miércoles ha provocado importantes afecciones al tráfico en la avenida Manuel Siurot, en Sevilla. El accidente, ocurrido en torno a las 06:00 horas, ha consistido en el vuelco de un turismo en el tramo comprendido entre la avenida de la Guardia Civil y la calle Cardenal Bueno Monreal.

Según ha informado Emergencias Sevilla, el conductor del vehículo, un hombre de 58 años, ha resultado ileso y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia practicada tras el accidente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, que han intervenido para voltear el vehículo siniestrado y garantizar la seguridad en la zona. Por su parte, la Policía Local de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación del siniestro y ha estado controlando los desvíos de tráfico.

Las restricciones a la circulación se han prolongado hasta las 07:40 horas, cuando se ha restablecido el tráfico en ambos sentidos de la avenida Manuel Siurot, una vez que los operarios de Lipasam retiraran los restos de aceite y otros residuos vertidos sobre la calzada, trabajos necesarios para restablecer la seguridad vial.

Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana durante las labores de limpieza y control del tráfico.