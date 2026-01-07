Sucesos
Un vuelco obliga a cortar al tráfico la avenida Manuel Siurot a primera hora de la mañana
El tráfico se ha restablecido a las 07:40 horas tras limpiar la zona
A. R. C.
Un siniestro vial registrado a primera hora de este miércoles ha provocado importantes afecciones al tráfico en la avenida Manuel Siurot, en Sevilla. El accidente, ocurrido en torno a las 06:00 horas, ha consistido en el vuelco de un turismo en el tramo comprendido entre la avenida de la Guardia Civil y la calle Cardenal Bueno Monreal.
Según ha informado Emergencias Sevilla, el conductor del vehículo, un hombre de 58 años, ha resultado ileso y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia practicada tras el accidente.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, que han intervenido para voltear el vehículo siniestrado y garantizar la seguridad en la zona. Por su parte, la Policía Local de Sevilla se ha hecho cargo de la investigación del siniestro y ha estado controlando los desvíos de tráfico.
Las restricciones a la circulación se han prolongado hasta las 07:40 horas, cuando se ha restablecido el tráfico en ambos sentidos de la avenida Manuel Siurot, una vez que los operarios de Lipasam retiraran los restos de aceite y otros residuos vertidos sobre la calzada, trabajos necesarios para restablecer la seguridad vial.
Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana durante las labores de limpieza y control del tráfico.
- Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
- Giro en la previsión: Aemet reduce el riesgo de lluvia en Sevilla a 48 horas de la Cabalgata
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
- Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
- La Cabalgata de Triana ya recorre el barrio con mil beduinos: horario y recorrido
- La tormenta de Ayesa: La familia Manzanares aún debe explicar qué va a quedar de la multinacional en Sevilla
- El Mundial 2030 fuerza una gran mudanza: la agencia cultural de la Junta se marcha al Pabellón del Futuro en dos años
- El mapa de las 6.000 VPO en marcha en Sevilla durante 2026: desde la Cruz del Campo hasta Palmas Altas o Artillería