Asombro en Sevilla por la aparición de una cabra con pañales en un centro comercial: "¿Esto es normal?"

Cada vez hay más establecimientos que permiten que las mascotas acudan a sus locales con sus dueños, siempre que respeten una serie de normas básicas. Es lo que ofrece un conocido centro comercial de Sevilla, denominado "espacio pet friendly", pero que ha vivido una curiosa escena que ha despertado los comentarios de la ciudadanía por su protagonista: una cabra con pañales paseando por la gran superficie.

La estampa se ha producido en el Centro Comercial Lagoh, considerado el mayor entorno comercial de toda Sevilla. Podía parecer un día como cualquier otro, con decenas de personas recorriendo sus tiendas, bares y restaurantes para pasar una jornada de ocio y recados. Pero una imagen captó todas las miradas por lo inusual del suceso.

Una cabra con arnés y correa en un centro comercial de Sevilla

Así, los visitantes que se encontraban en el centro comercial han podido contemplar a un joven paseando por el lugar con una cabra ataviada con arnés y correa como si de un perro se tratase.

Una situación ya de por sí insólita que ha cogido un cariz aún más extraño por la prenda que llevaba la cabra: unos pañales para evitar que el animal tuviese fugas y ensuciara el entorno.

Una imagen que se ha viralizado en las últimas horas tras ser compartido un vídeo de la curiosa visitante en redes sociales y que ha despertado un aluvión de comentarios.

Opiniones encontradas sobre la presencia de cabras en los comercios

Entre ellos, se pueden encontrar opiniones encontradas entre quienes ven la situación con humor y aseguran que, si se puede acudir a estos lugares con perros y gatos, lo mismo podría pasar con la cabra si se considera una mascota, y quienes creen que esta realidad está fuera de lugar y que este tipo de animales no deberían poder entrar a los establecimientos.

"¿Esto es normal? Una cabra con Dodotis en el centro comercial... Esto es Sevilla, señores", señala el autor del vídeo a través de las redes sociales.

Una publicación en la que los usuarios no han dudado en mostrar sus opiniones: "El dueño dirá: '¿La gente no lleva a sus perros? Pues yo llevo a mi cabra'". De igual modo, afirma otro: "Conozco al chaval y a la cabra, son unos amores de personas y, sobre todo, aman a los animales".

Los comentarios en redes: entre el humor y el enfado

A esto, son muchos los que bromean sobre si esto abre la veda para que puedan llevar cualquier tipo de animal al lugar: "¿Podré ir yo con mi caballo?".

"Llámame loca, pero creo que la cabra sería más feliz en el campo", señala otra usuaria. Junto a esto, añade otro: "Esto se nos está yendo ya de las manos".

Además de todo tipo de comentarios, esta estampa ha despertado las dudas sobre qué tipo de animales se incluyen dentro de la etiqueta de 'Espacio pet friendly' que muestra con orgullo el Centro Comercial Lagoh y otros tantos establecimientos.

El Centro Comercial Lagoh Sevilla, un espacio 'pet friendly'

"Ven con tu mejor amigo, somos pet friendly", señalan desde la empresa, que ha preparado una 'pet área' para los animales, con pipicán, fuente de agua y zona de juegos, además de prestar correas, bozales y bolsas para heces para aquellos animales que lo necesiten.

Para poder acudir a su centro, el negocio ha establecido una serie de normas básicas, como llevar en todo momento correa, no subirse al mobiliario del centro ni dejar atados a los animales solos en ningún punto.

A esto se suman la prohibición de acceder a los locales que no estén identificados como 'pet friendly' y la necesidad de evitar que las mascotas hagan sus necesidades en el interior del centro.

Prohibido subir en las escaleras y acceder a los baños

Además, está prohibido subir en escaleras mecánicas con la mascota ni acceder a los baños, salas de lactancias y áreas infantiles, a excepción de los perros de asistencia.

De igual modo, solo se permitirá una única mascota por persona y debe estar al día de sus vacunas. "Evita acudir si tu mascota es una hembra en celo o no es muy sociable", recalca el centro.

Una serie de medidas que busca que las mascotas puedan disfrutar junto a sus dueños de sus instalaciones, pero que deja la puerta abierta a qué tipo de animales entran dentro de este concepto de "mascotas".