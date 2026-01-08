El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas

Tras semanas de protestas en el barrio y de movilizaciones en redes sociales, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el derribo de la gasolinera de Parque Alcosa. Lo ha hecho de madrugada y con un fuerte despliegue policial dado que el primer intento de demolición tuvo que paralizarse ante la presencia de los afectados y de numerosos vecinos.

La demolición ha sido ordenada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente a raíz de una sentencia que anulaba la licencia que se le concedió a la estación de servicio. Este derribo se iba a producir antes de Navidad, pero quedó paralizado por las protestas vecinales dado el volumen de apoyo que recabaron los propietarios del negocio.

20 familias dependen de la estación de servicio

Esta es la segunda vez que la gasolinera cierra por orden municipal aunque en esta ocasión será definitiva. Ya en diciembre de 2023, Urbanismo les precintó la estación de servicio. Aunque el cierre se limitaba a unas 24 o 48 horas, finalmente se extendió durante 11 meses, en los que los trabajadores perdieron su empleo ante la imposibilidad de mantener sus sueldos.

La gasolinera cuenta con licencia desde 2020, sin embargo, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 la ha declarado nula. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, tal como sostiene la demanda de Carburantes Cabenin SL, hay una "total ausencia de derecho alguno por parte de Gescarbur SL sobre la finca", por lo que no hay "título alguno que pudiera otorgarle legitimación para la solicitud de la licencia provisional".

En el texto se explica que al carecer de propiedad, no podía solicitar una licencia urbanística para construir sobre el terreno. Así, sostiene que el Ayuntamiento de Sevilla le concedió una licencia de obras sin que sus responsables cumplieran con los "requisitos esenciales". La propia Gerencia de Urbanismo había iniciado un expediente por este mismo motivo, pero a fecha de la sentencia, no lo había resuelto.

Al ser declarada nula la licencia, no hay forma de convalidar, corregir o subsanar la misma, ya que es como si nunca hubiera existido. Además, como el Ayuntamiento también había iniciado sus propios procedimientos para anularla, no podría defenderla. Sin embargo, Jesús pide tiempo y ruega al Consistorio que, como ya hizo una vez, regule su situación para que puedan seguir prestando sus servicios.

Los propietarios de la gasolinera, así como numerosos vecinos y propietarios de negocios del entorno han reclamado durante las últimas semanas al Ayuntamiento de Sevilla una solución para frenar el derribo. Pero incluso el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, rechazó públicamente que hubiera cualquier otra alternativa.