Golpe al contrabando en Andalucía: la Guardia Civil bloquea un patrimonio millonario en Sevilla y Cádiz

La Guardia Civil ha intervenido un patrimonio valorado en torno a dos millones de euros en una operación desarrollada en las provincias de Sevilla y Cádiz contra el blanqueo de capitales y el contrabando, según ha informado el propio instituto armado. La actuación se ha saldado con tres personas detenidas y la desarticulación de la estructura económica de un grupo dedicado, presuntamente, a ocultar los beneficios obtenidos de actividades ilegales.

La investigación, denominada operación Homeros, es una derivación directa de una actuación anterior -la operación Humero- en la que ya se detuvo a una persona por contrabando de cigarrillos electrónicos (vapers) valorados en más de 1,3 millones de euros, además de falsedad documental mediante facturación ficticia correspondiente a los años 2023 y 2024.

Dinero incautado por la Guardia Civil en la operación Homeros / Guardia Civil

Tras detectar indicios de que la actividad ilícita continuaba, el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla asumió la investigación. Según la Guardia Civil, el grupo utilizaba diversas sociedades mercantiles para canalizar los beneficios del contrabando y transformarlos en bienes muebles e inmuebles, construyendo un entramado patrimonial destinado a ocultar el origen del dinero.

Como parte de la operación, y con la colaboración de la Agencia Tributaria, se llevaron a cabo seis registros en las localidades de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz), que afectaron tanto a viviendas particulares como a sedes de empresas y a la gestoría encargada de la contabilidad del grupo investigado.

Vehículo de lujo intervenido en la operación Homeros de la Guardia Civil / Guardia Civil

Durante los registros, los agentes incautaron 113.460 euros en efectivo, documentación contable relevante, dispositivos electrónicos de almacenamiento y contratos privados de compraventa de inmuebles. Además, se intervinieron vehículos de lujo valorados en unos 400.000 euros y una nueva partida de vapers de contrabando con un valor estimado de 329.060 euros.

La operación ha concluido con la detención de tres personas y, por orden judicial, el bloqueo de cuentas bancarias tanto de personas físicas como jurídicas, así como la anotación preventiva de embargo de todos los bienes, que han quedado a disposición de la autoridad judicial.