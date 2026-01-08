Heliopol arrancará el 16 de enero un montaje a contrarreloj de la portada de la Feria de Sevilla de 2026

La portada de la Feria de Sevilla de 2026 se presenta llena de cambios. El más importante, la empresa que la montará. Tras 57 años con Ferrovial encargándose de levantar este emblema de la Feria de Abril, Heliopol ha sido la ganadora de la licitación pública este año. Y además, contará con el menor plazo de los últimos años: el primer tubo se colocará el viernes 16 de enero. Más tarde que en 2025 y con el añadido de que en esta ocasión los fuegos artificiales y el encendido de luces será el 20 de abril, no en mayo. El tercer factor es el diseño, que como cada edición es diferente y en esta ocasión será una fusión del Pabellón de Portugal y el cenador de Carlos V.

Ese 16 de enero será cuando se dé inicio oficial al montaje de la portada de esta próxima Feria de Sevilla, si bien la estructura de las casetas ya se está levantando, también por parte de Heliopol. Para la pasada Feria, el Gobierno de José Luis Sanz separó el contrato del montaje de la Feria en dos, de manera que una empresa se encargara de las casetas con un contrato de cuatro años, adjudicado a Heliopol, y de forma paralela se realicen los trabajos de la portada, aunque este contrato se renovará ahora año a año. En 2025 repitió Ferrovial, como venía haciendo desde 1968, cuando operaba bajo el nombre de Agroman. Pero en 2026 ha sido Heliopol, compañía del grupo Rusvel, la que ha presentado una mejor oferta económica.

En 2025 el primer tubo se puso el 9 de enero, y para la Feria de 2024 se colocó el 3 de diciembre. Por tanto, dado que en este 2026 la celebración de la Feria es antes, Heliopol contará con menos tiempo para montar la portada, lo cual le obligará a redoblar esfuerzos y adaptar su personal y carga de trabajo a estos plazos. Según explican fuentes municipales a El Correo de Andalucía, la coordinación entre Fiestas Mayores y Heliopol ha sido total, y continúa, para que se cumplan los tiempos con garantías y se afecte lo menos posible al tráfico.

Ferrovial durante estos años ha tenido la ventaja de la experiencia en el montaje de la portada y que ya tenía el material. Ahora Heliopol tendrá que decidir cómo aportará los tubos y la estructura necesaria, sea mediante la adquisición o la fabricación de nuevo. Ya para el montaje de las casetas el año pasado se usaron tubos nuevos y más finos, que permitieron ganar en agilidad y en ampliar las dimensiones de la estructura interna de las casetas, incluso nivelando su tamaño para igualarlas.