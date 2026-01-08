Dos Hermanas se prepara para el apocalipsis zombi: fecha, horario y lugar

Dos Hermanas volverá a convertirse en el escenario de una noche inolvidable con la celebración de la edición 559 del Survival Zombie, uno de los eventos de ocio inmersivo más importantes a nivel nacional.

Esta edición llega acompañada de una historia especialmente intensa, protagonizada por Spike, un joven marcado por la pérdida y la violencia en un mundo devastado por la infección. Su viaje lo ha conducido hasta Dos Hermanas en busca de respuestas, esperanza… o redención. Los asistentes no solo presenciarán la historia, sino que formarán parte activa de ella, recorriendo distintos puntos de la ciudad en una experiencia totalmente interactiva.

Horario y lugar

Miles de participantes, tanto en el papel de supervivientes como de zombis, se darán cita para vivir una experiencia única que combina acción, interpretación, adrenalina y juego urbano. La cita será el sábado 24 de enero de 2026, desde las 21:00 hasta las 03:00 horas, con punto de encuentro en el Parque de La Alquería.

El check-in podrá realizarse a partir de las 19:00 horas, y permanecerá abierto durante toda la noche para facilitar la asistencia y evitar colas antes del inicio del evento.

El Survival Zombie llega a Dos Hermanas / El Correo

Novedades del Survival Zombie

El Survival Zombie combina interpretación en vivo, pruebas, exploración urbana y dinámicas de juego, todo ello bajo un alto nivel de coordinación y medidas de seguridad. Se trata de una propuesta de ocio cultural que fomenta el trabajo en equipo, la participación activa y el uso responsable del espacio urbano.

Con eventos de este calibre, Dos Hermanas se consolida una vez más como referente en grandes citas de ocio juvenil y participativo, ofreciendo tanto a vecinos como a visitantes una experiencia inmersiva que transforma la ciudad por una noche.