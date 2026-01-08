Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca GorettiGasolinera AlcosaLesión Amrabat BetisTraslado MercasevillaCesta El PaisanoFecha Betis-Elche
instagramlinkedin

Sevilla

Dos Hermanas se prepara para el apocalipsis zombi: fecha, horario y lugar

El Survival Zombie vuelve a Dos Hermanas con una experiencia urbana e interactiva

Archivo. Los zombies se pasean por Villanueva del Río y Minas.

Archivo. Los zombies se pasean por Villanueva del Río y Minas. / El Correo

El Correo

El Correo

Dos Hermanas volverá a convertirse en el escenario de una noche inolvidable con la celebración de la edición 559 del Survival Zombie, uno de los eventos de ocio inmersivo más importantes a nivel nacional.

Esta edición llega acompañada de una historia especialmente intensa, protagonizada por Spike, un joven marcado por la pérdida y la violencia en un mundo devastado por la infección. Su viaje lo ha conducido hasta Dos Hermanas en busca de respuestas, esperanza… o redención. Los asistentes no solo presenciarán la historia, sino que formarán parte activa de ella, recorriendo distintos puntos de la ciudad en una experiencia totalmente interactiva.

Horario y lugar

Miles de participantes, tanto en el papel de supervivientes como de zombis, se darán cita para vivir una experiencia única que combina acción, interpretación, adrenalina y juego urbano. La cita será el sábado 24 de enero de 2026, desde las 21:00 hasta las 03:00 horas, con punto de encuentro en el Parque de La Alquería.

El check-in podrá realizarse a partir de las 19:00 horas, y permanecerá abierto durante toda la noche para facilitar la asistencia y evitar colas antes del inicio del evento.

El Survival Zombie llega a Dos Hermanas

El Survival Zombie llega a Dos Hermanas / El Correo

Novedades del Survival Zombie

El Survival Zombie combina interpretación en vivo, pruebas, exploración urbana y dinámicas de juego, todo ello bajo un alto nivel de coordinación y medidas de seguridad. Se trata de una propuesta de ocio cultural que fomenta el trabajo en equipo, la participación activa y el uso responsable del espacio urbano.

Con eventos de este calibre, Dos Hermanas se consolida una vez más como referente en grandes citas de ocio juvenil y participativo, ofreciendo tanto a vecinos como a visitantes una experiencia inmersiva que transforma la ciudad por una noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
  2. Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
  3. Todo lo que debes saber de la Cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla este 2026: recorrido, horario y novedades
  4. Las fechas clave de Sevilla en 2026: Semana Santa, Feria de Abril, Corpus y el gran derbi en la Cartuja
  5. Aficionados del Betis se quedan sin poder regresar a Sevilla por una avería de un tren en Atocha
  6. Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados
  7. La Cabalgata de Triana ya recorre el barrio con mil beduinos: horario y recorrido
  8. El nuevo barrio de Palmas Altas estrena la línea exprés CJ1: la tercera ruta que inaugura Tussam en los últimos cuatro meses

Dos Hermanas se prepara para el apocalipsis zombi: fecha, horario y lugar

Dos Hermanas se prepara para el apocalipsis zombi: fecha, horario y lugar

Asombro en Sevilla por la aparición de una cabra con pañales en un centro comercial: "¿Esto es normal?"

Asombro en Sevilla por la aparición de una cabra con pañales en un centro comercial: "¿Esto es normal?"

Heliopol arrancará el 16 de enero un montaje a contrarreloj de la portada de la Feria de Sevilla de 2026

Heliopol arrancará el 16 de enero un montaje a contrarreloj de la portada de la Feria de Sevilla de 2026

El Virgen del Rocío cumple un año como referente de la epilepsia infantil: 28 pacientes ya han pasado por quirófano

El Virgen del Rocío cumple un año como referente de la epilepsia infantil: 28 pacientes ya han pasado por quirófano

Adiós a la gasolinera de Alcosa pese a las protestas: un derribo "sin vuelta atrás" con un fuerte blindaje policial

Adiós a la gasolinera de Alcosa pese a las protestas: un derribo "sin vuelta atrás" con un fuerte blindaje policial

La portada de la Feria de Sevilla de 2026 será montada por Heliopol tras 57 años a cargo de Ferrovial

La portada de la Feria de Sevilla de 2026 será montada por Heliopol tras 57 años a cargo de Ferrovial

El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas

El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas

Golpe al contrabando en Andalucía: la Guardia Civil bloquea un patrimonio millonario en Sevilla y Cádiz

Golpe al contrabando en Andalucía: la Guardia Civil bloquea un patrimonio millonario en Sevilla y Cádiz
Tracking Pixel Contents