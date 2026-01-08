La portada de la Feria de Sevilla de 2026 será montada por Heliopol tras 57 años a cargo de Ferrovial

El montaje de la portada de la Feria de Sevilla cambia de manos 57 años después. Este 2026, el contrato ha sido adjudicado a Heliopol, compañía del grupo Rusvel, que ya tiene desde el año pasado contrato adjudicado para montar las casetas del Real. Ferrovial llevaba montando la portada desde 1968, cuando operaba bajo el nombre de Agroman. Ahora Heliopol se ha impuesto con la mejor oferta económica, y tendrá que ejecutar la instalación teniendo en cuenta que la Feria arrancará el lunes 20 de abril con la tradicional noche del Pescaíto.

Como ha adelantado Radio Sevilla, de la Cadena SER, Heliopol ha sido seleccionada como la empresa encargada de levantar uno de los símbolos de la Feria, que este año ha sido diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, con referencias que fusionan el Pabellón de Portugal y el cenador de Carlos V. El contrato se formalizó el 18 de diciembre, y ha sido adjudicado por 904.997,49 euros con impuestos. Heliopol también se ha hecho con la redacción de proyecto y ejecución de obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el revestimiento y pintura de la Portada de Corpus Christi de 2026 por 161.463,15 euros.

Para el montaje, según el pliego, se emplearán materiales idénticos a los que han venido utilizándose durante los últimos 20 años o similares, con las mismas unidades de obra, para cubrir el frente de fachada habitual de 50 metros y mantener elementos de cierre que no deberán superar por seguridad los 43 metros de altura. La estructura tendrá 30.500 metros de tubos, más de 3.700 metros de paneles y alrededor de 28.000 bombillas.

Montaje de las casetas de la Feria de Abril de Sevilla por Heliopol / Clara Campos

Heliopol, de hecho, ya ha comenzado con el montaje de la estructura de las casetas. Concretamente, las obras de instalación de estructuras tubulares que servirán de base para el cubrimiento y ornamentación de las casetas, tras resultar adjudicataria el pasado 15 de diciembre de este contrato cuyo montante supera los 465.000 euros (sin incluir impuestos).

Así será la portada de la Feria de Sevilla 2026

Según explicó Gambini el día de la presentación de su diseño para la portada, "en los últimos cinco años, los diseños ganadores han tomado elementos de la Expo del 29, una senda que he querido seguir con el Pabellón de Portugal". "El segundo elemento de inspiración es el cenador de Carlos V, que he escogido por una efeméride de enorme relevancia: el 500 aniversario entre la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, que dio testimonio del papel de Sevilla como cruce de caminos, escenario de encuentros y ciudad abierta al mundo", añadió.

Este arquitecto nacido en Cisliano (Italia) describió así su idea: "La vocación internacional y moderna de Sevilla, reflejada en la Exposición de 1929, y la memoria histórica y poética de un enlace real que convirtió a esta ciudad en protagonista de Europa". Y como elemento más destacado, la altura del cuerpo central, que es superior a la de las torres laterales, "algo que no se hacía desde 2019 y que otorga una monumentalidad serena y armónica al conjunto".

La Feria arrancará con la tradicional noche del Pescaíto el lunes 20 de abril. El Miércoles de Feria, que caerá el 22 de abril, será el único festivo oficial de la semana. Y el domingo 26 de abril será el fin de la Feria con el espectáculo de fuegos artificiales.