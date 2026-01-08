La rehabilitación de Fábrica de Vidrio y Pabellón Real se atascan: "Seguramente se perderán fondos europeos"

De los grandes proyectos culturales que pretende impulsar el Ayuntamiento de Sevilla, hay dos que se han encontrado con piedras en el camino: la Fábrica de Vidrio y el Pabellón Real. La tramitación de sus rehabilitaciones se atascan porque el Gobierno de José Luis Sanz no ha encontrado ninguna empresa interesada en afrontar las obras. Las licitaciones han quedado desiertas, por lo que volverán estudiarse los pliegos y se harán modificaciones para publicarlos en breve de nuevo y lograr así que una constructora se haga cargo de los trabajos. Entre las dos transformaciones suman un total de 15 millones de euros, una inversión importante que ha sufrido un revés, y que queda en riesgo de perder unos 2,6 millones de fondos europeos.

En el caso de la Fábrica de Vidrio, para la que la inversión supera los 10 millones de euros, el plan es crear un gran contenedor cultural y un centro de mayores una vez se recuperen las naves 1 y 4 de este inmueble situado en la avenida de Miraflores. Y el Pabellón Real, tras una inversión de 5 millones, se convertirá en el Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos Aníbal González, un museo sobre el regionalismo andaluz llamado a tener un papel importante en la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El alcalde confirmó este miércoles, durante la presentación de la nueva fase de rehabilitación de la Fábrica de Artillería, que de la decena de proyectos de gran envergadura que estarán en marcha en 2026 en la capital, estos dos son los que se han quedado algo descolgados. "Son licitaciones muy importantes que han quedado desiertas y se volverán a sacar", destacó. De los dos, el de la Fábrica de Vidrio está siendo un proyecto especialmente difícil de sacar adelante.

Como ya informó El Correo de Andalucía, el Gobierno de Sanz aprobó para la Fábrica de Vidrio un aumento de la aportación municipal con respecto a la cifra planteada inicialmente, y además la cuenta atrás sigue corriendo para poder hacer uso de los fondos europeos concedidos, ya que tienen como fecha de caducidad el 31 de marzo. El propio Sanz, a preguntas de este medio, daba por hecho que perderán la subvención: "El proyecto de la Fábrica de Vidrio tenía fondos europeos que seguramente se van a perder porque se han ido cambiando plazos y no se va a llegar a ejecutar la obra antes… Pero bueno, no hay ningún problema porque el Ayuntamiento ya tenía prevista esa inversión y será con o sin fondos europeos".

Recreación de cómo serán las naves de la futura Fábrica de Vídrio cuando finalice su rehabilitación / ABU

La rehabilitación de la Fábrica de Vidrio

El plan para la Fábrica de Vidrio, un edificio industrial en desuso desde finales del siglo XX, consiste adecuar las antiguas naves reservadas para ofrecer contenido cultural y albergar un centro de mayores. Para ello, a finales de noviembre, el Ayuntamiento aprobó finalmente "el gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de obras para la ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4". Pero no ha encontrado constructora interesada. Fuentes municipales aseguran a este periódico que las obras arrancarán seguro en 2026, con una duración de 18 meses.

El proyecto está dividido en dos fases. La primera de ellas será la que antes entre en uso para la ciudadanía, poniendo precisamente en carga las naves 1 y 4 para uso comunitario. La 1 estará destinada a un espacio flexible que incorporará como motor identificativo la puesta en valor de los elementos ligados a la fabricación artesanal del vidrio. En concreto, la planta baja acogerá un espacio expositivo ligado a una museología del vidrio, con explicaciones de las balsas o proyecciones de videos, susceptibles de una fase ulterior de desarrollo. Otras actividades como talleres artesanales, espacios potenciales destinados a la formación o al ocio también entraban dentro del proyecto.

Proyecto de biblioteca para la futura Fábrica de Vidrio / Ayuntamiento de Sevilla

Y la nave 4 se destinará a un uso social de equipamientos a nivel local, en el que debían incluirse espacios para biblioteca y lectura, junto a un comedor-cafetería, áreas de cuidado corporal y salas polivalentes. La segunda fase del proyecto consiste en la rehabilitación estructural y de cerramientos del resto del conjunto fabril, sin asignación a una actividad específica, susceptible de ulteriores fases. Asimismo, incluye la terminación de los espacios libres abiertos y la ejecución de un aparcamiento público ligado a los nuevos programas, a realizar bajo rasante.

Las obras de rehabilitación de este espacio contaban inicialmente con una inversión del Consistorio de 3,5 millones de euros y otros 2,6 provenientes de fondos europeos. Sin embargo, el Pleno del pasado mes de septiembre amplió la dotación presupuestaria destinada a este proyecto en 4,3 millones de euros, una medida que fue respaldada con voto favorable de todos los grupos del Ayuntamiento, a excepción de Con Podemos-IU, que se abstuvo en la votación. Fue así como se alcanzaron los 10.280.101,29 euros de presupuesto.

Un museo en el Pabellón Real

Una de las apuestas del Ayuntamiento dentro de su plan para la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929 de aquí a 2029 es rehabilitar y poner a punto los pabellones que se levantaron en Sevilla hace algo menos de 100 años. Uno de ellos es el Pabellón Real, proyectado y ejecutado por Aníbal González. Este edificio ubicado en el recinto del Parque de María Luisa forma parte del conjunto de la Plaza de América, junto el Pabellón Mudéjar, de Artes y Costumbres Populares y el Arqueológico o de Bellas Artes. De los tres, es el único de propiedad municipal, adstrito al Servicio de Patrimonio. Y su licitación se produjo a comienzos de diciembre, sin éxito.

En el Pabellón Real, con una inversión de 5 millones, la idea es ejecutar obras para recuperar el edificio como Centro Expositivo y de Estudios Arquitectónicos llevando el nombre del arquitecto que lo diseñó, Aníbal González. Ya se ejecutó en 2018 un primer proyecto de intervención con la rehabilitación de las fachadas, y ahora en este segundo se abordará su rehabilitación completa y dotación de contenidos, aunque de momento el Ayuntamiento tampoco ha encontrado empresa interesada en llevarla a cabo.