Renfe activa dos trenes Avlo para reforzar este viernes la ruta Madrid-Sevilla

Renfe ha puesto en marcha servicios especiales en el Corredor Sur para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones y supresiones de Ouigo, según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado oficial.

Servicios especiales Madrid-Sevilla

De esta manera, la firma habilitará dos servicios especiales entre Madrid y Sevilla con trenes AVLO “a precios reducidos” que comenzarán a partir de los siete euros desde este viernes. El primero de ellos está previsto que parta a las 12 horas desde Madrid, mientras que el segundo saldrá desde Sevilla a las 17:17 horas.

La empresa ha avanzado que, en función de la demanda, reforzará la capacidad de sus trenes en este corredor ferroviario y programará también servicios especiales adicionales para atender a las personas afectadas por las cancelaciones en el trayecto Madrid-Málaga en ambos sentidos.

Derechos de los viajeros afectados

Asimismo, el operador ferroviario recuerda que la normativa vigente establece que, si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, “ellos mismos pueden buscar un transporte público alternativo, como Renfe, y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar”.