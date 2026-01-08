Sevilla
Aparece una construcción funeraria medieval con 40 tumbas en las obras del metro en la Macarena
Los equipos de arqueólogos llevan trabajando durante toda la Navidad en una zona ubicada junto al parque de El Cerezo en la avenida Doctor Fedriani tras el hallazgo durante los trabajos de la futura línea 3
Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla que afectan al tercer tramo, a lo largo de la avenida Doctor Fedriani de la Macarena, se han topado con restos arqueológicos de la época medieval andalusí, con hasta 40 fosas funerarias documentadas. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, y confirma la Consejería de Fomento, el yacimiento se encuentra a la altura del Parque Infantil El Cerezo, antes de llegar a la zona del Hospital Virgen Macarena, justo en la primera fase de los trabajos, donde ya se están aplicando cortes de tráfico. Los arqueólogos llevan trabajando desde Navidad en estos 50 metros que ocupan los restos, menos del 5% del tercer tramo.
Sobre el terreno la Consejería de Fomento cuenta con un equipo arqueológico permanente que ha iniciado la excavación y el estudio de los restos que, como se puede observar en las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, cuentan con la protección arqueológica pertinente en estos casos.
Las primeras excavaciones y las consecuentes averiguaciones apuntan a que se trata de restos de la época medieval andalusí, y en esta fase inicial ya se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano. Es la primera conclusión a la que se ha llegado tras los datos preliminares obtenidos hasta el momento, relacionados con el ritual funerario, así como por la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas.
Actualmente, los trabajos se están centrando en realizar las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas. De hecho, se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis in situ. Será el equipo de arqueólogos responsable de la intervención el encargado de elaborar el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente.
Las obras del metro, en una fase inicial en la Macarena
Los trabajos en las obras de la línea 3 del metro de Sevilla se encuentran en un estado avanzado desde Pino Montano hasta la Macarena, último punto en el que se puso una primera piedra, la única de 2025. Aunque aquí todavía se encuentran en una fase inicial, suficiente para tener que realizar cortes de tráfico y ocasionar molestias a los vecinos y comerciantes.
Las obras de la Macarena serán las más costosas y difíciles de la línea 3. Por un lado, están valoradas en 173 millones de euros, y además tendrán que realizarse minimizando los efectos negativos a los negocios del barrio, que tendrán muchos problemas para acceder a pie y por carretera, y garantizando el acceso al Hospital Macarena.
Precisamente en diciembre en la avenida Doctor Fedriani se incorporó el primer equipo de pantalladoras. Con esta incorporación, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda anunció que encaraba una nueva fase de los trabajos con la construcción de los muros pantallas del túnel en esta parte del trazado. Se trata de la sexta pantalladora que se incorpora a las obras del Metro y se suma a las que están operando desde hace meses en los barrios de Pino Montano y Los Carteros (Ronda Urbana Norte).
Según explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, la llegada de esta pantalladora evidencia “cómo va avanzando la ejecución del túnel del metro, con un trabajo mucho más visible”. No en vano, estas pantalladoras destacan por su tamaño y peso, pues son las encargadas de construir muros pantallas que en este tramo alcanzarán los 30 metros bajo tierra, ya que es necesario ir ganando profundidad hasta llegar a la zona del Hospital Macarena.
