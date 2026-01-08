Trabajadores de Ayesa trasladan al PSOE su "gran preocupación" por la posible pérdida de empleo por la venta de la empresa

Trabajadores de las secciones sindicales de UGT en las empresas del Grupo Ayesa, recientemente, recientemente vendidas a Teknei, han trasladado al grupo socialista su preocupación por el empleo tras esta operación que conlleva la pérdida de la sede social de Sevilla y "la salida del centro de toma de decisiones de Andalucía".

"Hay incredulidad e indignación por la absoluta incapacidad e indolencia mostradas por la Junta de Andalucía y un silencio cómplice del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz", afirma el concejal socialista Nacho González quien ha mantenido una reunión con los trabajadores en el Ayuntamiento.

"Compartimos que se trata de una muy mala noticia para Sevilla y para Andalucía, no sólo en términos fiscales, sino también económicos y estratégicos", ha afirmado González. En este sentido, el edil socialista ha subrayado el impacto negativo que esta decisión tiene en sectores clave vinculados a la innovación, el desarrollo tecnológico, la atracción de proyectos, la generación de sinergias entre empresas, la capacidad tractora del sector y el "efecto arrastre" sobre las empresas proveedoras.

El concejal del PSOE ha recordado que Ayesa Digital representa aproximadamente un 10% de la facturación de las empresas del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, donde se concentran más de 2.000 empleos vinculados a esta actividad. "La salida del centro de decisión genera una enorme preocupación por la estabilidad del empleo actual y por el futuro de un sector estratégico para la ciudad", ha advertido.

Asimismo, González ha destacado que esta operación supone también una "muy mala noticia para los jóvenes, que ven cómo se pierden oportunidades de empleo de calidad y de futuro" en Sevilla, y un "duro golpe" para la reputación de Andalucía y de la capital "como polos de innovación y conocimiento".

Desde el Grupo Socialista se echa en falta una actuación decidida de la Junta en defensa de los intereses económicos y estratégicos de la comunidad autónoma, así como un gobierno municipal que exija explicaciones y actúe con firmeza. "La nulidad absoluta del alcalde en este asunto es especialmente grave. Se desentiende mientras Sevilla pierde empresas, empleo y capacidad de liderazgo", ha concluido González.

En este sentido, en los próximos días, el Grupo Municipal Socialista ampliará los contactos con los comités de empresa para seguir analizando la situación y articular iniciativas en defensa del empleo y del tejido productivo de Sevilla y Andalucía.