Antonio Tejado solicita la absolución por el asalto al chalé de María del Monte

El abogado de Antonio Tejado, sobrino de la cantante María del Monte, ha presentado un escrito de defensa ante el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que niega de forma tajante cualquier implicación de su cliente en el asalto y robo con violencia perpetrado en el chalé de Gines propiedad de la artista, solicitando su libre absolución al no apreciar participación directa ni indirecta en los hechos investigados.

Negación de cualquier implicación

De igual forma, el escrito, fechado el pasado 7 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, enmarca que niega igualmente que Tejado "haya recabado y posteriormente suministrado información de ninguna clase a persona alguna con intención de hacer posible o favorecer la comisión de los hechos enjuiciados".

Asimismo, añade, "negamos que a tal fin se restableciera el contacto y se retomara la relación con las víctimas", según el relato, adelantado por Diario de Sevilla.

Así, el letrado ha solicitado la "libre absolución" de Tejado, quien, junto con otras diez personas, se encuentra investigado en el caso por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal, organización criminal y lesiones.

Denuncia de vulneración de derechos

La defensa, por otro lado, ha denunciado la violación de derechos fundamentales del sobrino de la cantante a lo largo del procedimiento, entre ellos "la inviolabilidad del domicilio", el "secreto de las comunicaciones" y "la intimidad personal".

En referencia a la inviolabilidad del domicilio, asegura que la resolución que habilitó la entrada y registro en el domicilio de Tejado "carece de los requisitos legalmente establecidos" y no concurre en "los presupuestos legales habilitantes de la medida".

Respecto al secreto de las comunicaciones, expresa que la resolución que habilita la intervención telefónica, su mantenimiento y su control, así como la colocación de dispositivos electrónicos de captación de comunicaciones orales en lugar cerrado, carece "de los requisitos legalmente establecidos", y no concurre "los presupuestos legales habilitantes de las medidas".

Sobre la violación del derecho fundamental a la intimidad personal, expresa que la resolución que habilita "la colocación de dispositivos técnicos de seguimiento y localización, su mantenimiento y su control" carece de "los requisitos legalmente establecidos", así como que no concurre en "los presupuestos legales habilitantes de la medida".

Postura de la Fiscalía

Algunos de los últimos acontecimientos remiten al rechazo de la Fiscalía de los recursos de apelación interpuestos por dos de los encausados, al que se adhería Antonio Tejado, en la causa que investiga el asalto al chalé de su tía. Además, pedía seguir adelante con la causa al apreciar "indicios racionales de criminalidad suficientes".

Entonces, la Fiscalía impugnó los recursos de apelación mencionados "al no variar las alegaciones en su día hechas valer en los respectivos recursos de reforma contra la incoación del procedimiento abreviado, esto es, insistiendo en la falta de motivación y la inexistencia de indicios en los investigados recurrentes".