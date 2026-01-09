El Ayuntamiento de Sevilla asegura que es "imposible" exhumar la Fosa Monumento antes de septiembre de 2026

El portavoz del Gobierno municipal de Sevilla, Juan Bueno, ha afirmado este viernes que resulta "imposible" ejecutar los trabajos de la Fosa Monumento del cementerio de San Fernando -donde se calcula que reposan más de 2.600 víctimas de la dictadura franquista- y aplicar la subvención estatal correspondiente antes de septiembre de 2026, debido a los plazos administrativos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y al cierre presupuestario del Gobierno central.

Rechazo a la acusación de renuncia a los fondos

Al hilo, Bueno ha negado que el Ayuntamiento de Sevilla haya rechazado la subvención destinada a los trabajos, tal y como aseguraba hace unos días el grupo socialista, que incidía en que el Gobierno local habría renunciado a los fondos estatales para la exhumación.

De igual forma, ha relacionado este aplazamiento en los tiempos de aplicación a la necesidad de coordinar la firma de un convenio entre varias administraciones —Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputación de Sevilla—, y a la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos para licitar, adjudicar y ejecutar los trabajos.

Dificultades administrativas y plazos imposibles

"Lo que le hemos comunicado al Ministerio es que retomen esas condiciones para poder aceptar la subvención y para que no pasemos la vergüenza de no poder ni siquiera adjudicarlas, porque no tengamos ni tiempo. Eso es lo que ha ocurrido. No es que no le hayamos aceptado la subvención (...) Usted sabe que de aquí, al mes de septiembre, es imposible que podamos ejecutar nada en la Fosa Monumento y que podamos ejecutar la subvención", ha enmarcado Bueno en su intervención durante una pregunta formulada por el PSOE relativa a la subvención de la Fosa Monumento durante la sesión de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno local celebrada este viernes, 9 de enero.

Así ha respondido Bueno a la pregunta generada por el PSOE y esgrimida en concreto por el concejal Juan Tomás de Aragón, quien ha acusado al Gobierno local de "parar" la exhumación y de no llevar a cabo los trabajos por "falta de voluntad", no por "falta de medios".

Críticas del PSOE y denuncia de incumplimientos

"Se ha dicho a las familias que se iba a firmar un protocolo, se ha dicho que se iba a actuar. Pero, finalmente, se ha firmado un protocolo y no se ha actuado. Esto es engañar a las familias. La situación de la Fosa Monumento empieza a ser una vergüenza, hay más de 2.600 víctimas allí", ha enmarcado el concejal.

Asimismo, Aragón ha incidido en su crítica hacia el Ayuntamiento, asegurando que la demora en la Fosa Monumento supone un incumplimiento del protocolo firmado y de la legislación vigente en materia de memoria democrática, dejando a las familias de las víctimas en una situación de "indefensión" y retrasando "derechos de verdad, justicia y reparación".