El barrio de la Macarena se preocupa por las tumbas halladas en las obras del Metro: "Esperemos que tarde lo mínimo posible"

No se habla de otra cosa en el barrio de la Macarena. El hallazgo de 40 tumbas medievales durante las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla se ha convertido en el tema principal de conversación entre vecinos y comerciantes de la zona.

De fondo se escucha un sonido constante de excavadoras y martillos. Ese es el día a día en la avenida Doctor Fedriani. "Hoy tenemos poco trabajo. Tienes que grabar allí, que está todo el mundo pendiente", comenta uno de los operarios a El Correo de Andalucía, señalando el punto exacto donde han aparecido los restos arqueológicos.

Una vez en el lugar de los hechos, Manolo, vecino del barrio, asegura que el descubrimiento no le ha pillado por sorpresa. "Esto ya era un cementerio. Se descubrió algo parecido con las obras de la rehabilitación de San Lázaro. A mí no me preocupa demasiado; pensaba que habría más enterramientos, pero es bastante superficial", explica.

Curiosidad vecinal ante el hallazgo

Los más curiosos buscan este viernes la zona concreta del yacimiento. "Han encontrado huesos", comenta una vecina a otra con mezcla de sorpresa e interés preguntando de qué epoca son. Y es que los expertos han documentado unas 40 fosas funerarias, correspondientes a la época medieval andalusí, según los primeros análisis realizados sobre el terreno.

El yacimiento ocupa unos 50 metros, menos del 5% del tercer tramo de la línea 3, y ya se han identificado restos óseos humanos. En la zona trabaja un equipo de arqueólogos, reforzado con especialistas en antropología física, que actúan con mimo y precisión. Limpian los restos y los trasladan en pequeños carros para su estudio en profundidad, según presencia este periódico en el lugar del hallazgo.

No es fácil observar el yacimiento. Los restos permanecen cubiertos por una gran lona y vallados, aunque en algunos huecos los vecinos se acercan para intentar averiguar qué se esconde bajo tierra. Será el equipo responsable de la intervención el encargado de elaborar el informe técnico que se remitirá a la Consejería de Cultura, conforme a la normativa vigente. Desde la Junta de Andalucía trasladan un mensaje de tranquilidad y aseguran que este descubrimiento no afectará a los plazos previstos para finalizar las obras.

Preocupación entre los vecinos y comerciantes de la Macarena

Mientras tanto, el hallazgo ha incrementado la preocupación entre vecinos y comerciantes, que ya venían soportando cortes de tráfico y problemas en la actividad diaria por las obras del metro. María del Mar Luna, propietaria de la tienda La Maleta, lamenta el impacto de las obras del metro en el barrio: "Esto nos afecta muchísimo. Han cortado todo el tráfico, las paradas de autobuses y no hay iluminación. Por la noche está todo muy oscuro. Ha sido un desastre".

Además, teme que el descubrimiento suponga un nuevo retraso en unas obras ya prolongadas en el tiempo: "Nos dijeron que la obra iba a durar cuatro años y ya va camino del quinto. Imagínate ahora con esto".

Otros vecinos reconocen el valor histórico del hallazgo, pero advierten del deterioro de la zona. "Es muy interesante que se haya descubierto algo que no sabíamos que estaba aquí, pero es un atraso para la obra. Esto está desmantelado y los negocios lo están pasando mal. Esperemos que tarde lo mínimo posible", señalan residentes del entorno.