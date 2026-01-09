Cayetano Martínez de Irujo lidera el programa por el centenario de la duquesa de Alba que se presentará en el Alcázar

Más de once años después de su muerte, la figura de Cayetana de Alba continúa muy presente en su entorno familiar pero también en el legado patrimonial y artístico que tiene una huella viva en Sevilla, especialmente en el Palacio de Las Dueñas, pero también en la labor que realizó en instituciones como la Hermandad de Los Gitanos o la Real Maestranza de Caballería. Más allá, de la dimensión social, quizás la más conocida por el gran público en sus últimos años de vida, con la biografía y la crónica familiar de la duques se escribe una época y su sociedad y a una mujer testigo de los acontecimientos históricos de su tiempo.

Para describir todos estos aspectos, la familia de la duquesa prepara un gran programa de actos que se desarrollarán a lo largo del año, en distintos espacios e iniciativas. La puesta de largo de este programa, que contará con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, será en el Real Alcázar de Sevilla el próximo jueves 15 de enero, en el emblemático Salón de Tapices, donde tendrá lugar la presentación oficial de los actos conmemorativos del Centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Según ha podido saber este periódico, se trata de un homenaje que pretende reivindicar no solo a la aristócrata, sino a la mujer en su vertiente más personal, tanto desde el punto de vista familliar como del universo que creó a su alrededor, marcado por su afición a símbolos identitarios de la tradición española, del flamenco a los toros así como a los grandes maestros de la pintura española. El conjunto de actividades tendrá una especial atención a la dimensión pública de la duquesa y se celebrará en distintos espacios de la ciudad.

Cayetano trabaja en el programa de actos públicos

El programa de actividades está impulsado, como ha podido saber este periódico por fuentes de la Fundación Casa de Alba, por su hijo menor, Cayetano Martínez de Irujo, principal comisario de esta conmemoración. El programa conmemorativo incluirá, entre otros, exposiciones, encuentros culturales, publicaciones y actividades divulgativas que recorrerán las distintas facetas de la duquesa: su papel como mecenas, su amor por el arte, su compromiso con la tradición andaluza y su inconfundible estilo, que la convirtió en un icono y, sobre todo, un imán para las revistas. Sevilla, ciudad con la que Cayetana mantuvo un vínculo emocional inquebrantable, se erige así en epicentro de este tributo.

En paralelo, y como parte del centenario, la Fundación Casa de Alba continúa los preparativos de la gran exposición, que se celebrará en el Palacio de Las Dueñas, dedicada a su legado íntimo y familiar, comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz.

Como informa la Fundación Casa de Alba a este medio, la muestra ofrecerá una mirada inédita y profundamente personal a la duquesa, a través de objetos, documentos, fotografías y recuerdos que "nunca antes habían sido expuestos al público". En un comunicado a finales de año, la propia Fundación comunicó la impresión de la hija menor de la duquesa respecto al espíritu de esta cita: "En la sociedad que hoy vivimos, donde se reivindica el lugar de la mujer en el mundo, ella fue pionera y asumió un papel relevante, con un sincero y verdadero compromiso en el sentido más amplio de la cultura, el arte, la música, la danza, el teatro, la moda… formando parte activa de las instituciones más importantes de nuestro país y aportando su apoyo, visión y mecenazgo en cada una de ellas".

La inauguración de la exposición en el Palacio de Dueñas, donde se podrá ver importantes piezas del legado artístico y personal de la duquesa, está prevista para el mes de marzo

La inauguración está prevista para el próximo mes de marzo, el mes de su nacimiento, y promete convertirse en uno de los grandes eventos culturales de la primavera en Sevilla.

Esta muestra en Sevilla evoca a la emblemática exposición que acogió el Museo de Bellas Artes de Sevilla en el otoño de 2009, en una de la citas que se convirtió en todo un éxito de público y que reunió las grandes joyas pictóricas que atesora la Casa de Alba en sus distintos palacios, desde la emblemática Duquesa de Alba retratada por Goya, decimotercera duquesa y uno de los personajes más controvetidos de la dinastía. También brilló en esta muestra el imponente retrato que Tiziano realizó del Gran Duque de Alba, así como el que Rubens pintó para representar a este mismo personaje de joven.

Un personaje que desayunaba con Churchill, recibió a Kennedy y las estrellas de Hollywood, y que supo conciliar su libertad con la responsabilidad de la Casa de Alba Manuel Salas — Productor ejecutivo de la serie documental 'Cayetana, duquesa de todos'

Además, cabe destacar uno de los proyectos más interesantes del centenario, la serie documental Cayetana, la duquesa de todos, producida por Ábside Media, y que se proyectará primero en Canal Sur, en tres capítulos, y luego en Netflix, en una sola entrega. La producción, que se presentó en el pasdo Festival Internacional de Cine de Almería, "pone en su sitio a Cayetana Fitz-James Stuart y la importancia que tuvo en el siglo XX. Un personaje que desayunaba con Churchill, recibió a Kennedy y las estrellas de Hollywood, y que supo conciliar su libertad con la responsabilidad de la Casa de Alba", explicó en su presentación Manuel Salas, productor ejecutivo del proyecto. La serie cuenta con "imágenes inéditas de su infancia y otras facetas de su vida, que la hace especialmente interesante”.