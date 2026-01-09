Denuncian una agresión a un médico con amenazas e insultos en El Porvenir

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado este viernes una agresión con amenazas, insultos y coacciones sufrida por un médico de familia en un centro de salud de El Porvenir, después de que una mujer exigiera reactivar de forma anticipada la prescripción de un estupefaciente, incumpliendo los plazos establecidos.

Atención sanitaria bajo presión

Los hechos se produjeron este jueves, a las 10:30 horas, cuando el médico agredido se encontraba pasando consulta y le fue asignada una cita de urgencias de medicina de familia.

La presunta agresora coaccionó al profesional sanitario para que le anulara la prescripción activa en la receta electrónica de un estupefaciente y se le volviera a activar, ya que había tomado más tratamiento del pautado y se le había acabado, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Amenazas y comportamiento agresivo

El médico comprobó que la siguiente dispensación era en 48 horas y que ya tenía otros mórficos activos en la farmacia, por lo que no estaba de acuerdo con la paciente, que cada vez se mostraba más agresiva y nerviosa y le amenazaba con avisar a familiares y abogados para tomar represalias.

El agredido llamó a la Policía Nacional, que retiró del centro de salud a la mujer, quien vociferaba insultos hacia los profesionales sanitarios en una llamada telefónica a otra persona.

Consecuencias para el profesional

El profesional sanitario no pudo continuar con su trabajo por el estrés provocado y ha anunciado que presentará denuncia ante esta agresión.

El Sindicato Médico de Sevilla ha condenado esta nueva agresión y ha instado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad en los centros de salud ya que, por ejemplo, en este centro sanitario no existe personal de seguridad.