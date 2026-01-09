Empiezan las obras de instalación de toldos en el Puente de San Telmo: cortes en el carril bici y en la acera

Cruzar por los puentes de Sevilla para atravesar el Guadalquivir durante los meses de verano es un auténtico reto. El calor aprieta y no hay ninguna sombra que libre a los ciudadanos que van de una orilla a otra de la bofetada de sol. Hasta ahora, solo el Puente del Cristo de la Expiración, el Puente del Cachorro, tenía toldos para facilitar esta hazaña del siglo XXI, sin embargo, el Puente de San Telmo será el siguiente.

Los operarios de Urbanismo trabajan desde primera hora de la mañana en el también conocido como Puente de Los Remedios. La pasarela que une la Puerta de Jerez con la Plaza de Cuba contará con toldos a partir de este año. Los trabajadores han colocado ya en el recién estrenado carril bici los bloques de hormigón que servirán para instalar las farolas temporales mientras comienzan a retirar las actuales.

El Ayuntamiento que dirige José Luis Sanz había planteado comenzar las obras antes de la Navidad, sin embargo, retrasó el inicio para evitar afectar el tráfico en unas fechas tan señaladas. Aunque el contrato, formalizado el pasado mes de agosto, apuntaba a una duración de los trabajos de cuatro meses, fuentes municipales consultadas por El Correo de Andalucía han evitado dar plazos concretos de finalización.

Sin plazos para su finalización

Los trabajos se desarrollarán en dos fases para afectar de la menor forma posible tanto al tráfico rodado como la circulación de viandantes. Así, la primera fase se desarrollará en la zona del carril bici, que queda completamente bloqueado. La segunda, afectará al carril en dirección a Los Remedios, por lo que el carril central, que se dirige al Centro, tendrá que cambiar de sentido para asegurar el tráfico.

Carril ciclista cortado por las obras de instalación de los toldos. / Victoria Flores

La propuesta de los toldos corren a cargo de, la hasta ahora empresa internacional sevillana, Ayesa por un valor de 1.119.297,19 euros. De hecho, los trabajos de fabricación de los toldos se vienen realizando desde el pasado mes de noviembre, para que la colocación de las lonas sea más ágil in situ, tal como se acordó con la empresa adjudicataria. De hecho, el retraso solo afecta a la instalación.

La obra de fabricación e instalación de los toldos la desarrollan las empresas Heliopol, nueva responsable de los tubos de la Feria de Abril, y Azul Construcción Repair S.A. El objetivo del Ayuntamiento es que las lonas estuvieran colocadas ya en el mes de abril, aunque el retraso provocado por las fiestas navideñas puede suponer un cambio en este plazo. Por ahora se valora si dejarlos instalados durante todo el año.

Nuevas calles con toldos

El Ayuntamiento aboga por el "confort térmico" de la ciudadanía durante los 183,50 metros que tiene el puente. El sistema planteado por Ayesa y que pronto se comenzará a montar contarán con una instalación fija, con toldos curvos "por su mejor comportamiento bioclimático, mayor capacidad de adaptación e interés estético dentro de los parámetros de neutralidad e integración ambiental y patrimonial".

El Puente de Los Remedios será una más de la treintena de calles que el Ayuntamiento planea que tengan toldos de cara a la próxima temporada de calor. Después de sumar la Avenida de la Constitución en 2025, el Consistorio hispalense espera que este verano estén protegidas del sol calles del centro que hasta ahora no lo habían estado, como los son Córdoba, Alfonso XII y José Gestoso.

Los toldos estarán apoyados por una estructura metálica, que será, a su vez, desmontable. Se trata de una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores y exteriores coincidentes con los límites del puente. Además, se vallará el carril bici.