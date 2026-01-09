Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelta al cole con Rancio: la escultura de Triana que no te quita ojo

La pieza del artista Enrique Ramos, ubicada en Triana, rompe con la idea tradicional de la escultura al crear la ilusión óptica de que la figura te observa desde cualquier ángulo.

Vídeo | Mapa Rancio: escultura mágica en Triana

Vídeo | Mapa Rancio: escultura mágica en Triana

Mapa Rancio: escultura mágica en Triana / Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

En Sevilla ocurren historias singulares, pero pocas tan desconcertantes como descubrir una escultura de piedra que parece seguirte con la mirada. La escena se da en Triana, frente al monumento dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, una obra que sorprende y atrapa a cualquiera que se detenga a contemplarla unos segundos.

Un homenaje escultórico fuera de lo común

La pieza, situada en la calle López de Gómara, es obra del artista Enrique Ramos, catedrático de dibujo y autor con presencia en numerosos museos sevillanos. Ramos concibió este homenaje al poeta desde su interés por el arte cinético, una corriente que juega con la percepción visual y el movimiento del espectador.

La escultura rompe con la idea tradicional de masa y volumen: al rodearla, el rostro parece girar y mantener siempre el contacto visual con quien la contempla. Da igual desde dónde se mire o cuántas vueltas se le dé, la sensación es la misma: la figura observa, acompaña y se mueve contigo.

El resultado es una obra casi mágica, capaz de despertar la curiosidad de vecinos y visitantes y de convertir un paseo cotidiano en una experiencia artística inesperada. Una razón más para perderse por Triana y descubrir uno de esos secretos que hacen de Sevilla una ciudad inagotable.

