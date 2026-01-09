Mapa Rancio
Vuelta al cole con Rancio: la escultura de Triana que no te quita ojo
La pieza del artista Enrique Ramos, ubicada en Triana, rompe con la idea tradicional de la escultura al crear la ilusión óptica de que la figura te observa desde cualquier ángulo.
En Sevilla ocurren historias singulares, pero pocas tan desconcertantes como descubrir una escultura de piedra que parece seguirte con la mirada. La escena se da en Triana, frente al monumento dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, una obra que sorprende y atrapa a cualquiera que se detenga a contemplarla unos segundos.
Un homenaje escultórico fuera de lo común
La pieza, situada en la calle López de Gómara, es obra del artista Enrique Ramos, catedrático de dibujo y autor con presencia en numerosos museos sevillanos. Ramos concibió este homenaje al poeta desde su interés por el arte cinético, una corriente que juega con la percepción visual y el movimiento del espectador.
La escultura rompe con la idea tradicional de masa y volumen: al rodearla, el rostro parece girar y mantener siempre el contacto visual con quien la contempla. Da igual desde dónde se mire o cuántas vueltas se le dé, la sensación es la misma: la figura observa, acompaña y se mueve contigo.
El resultado es una obra casi mágica, capaz de despertar la curiosidad de vecinos y visitantes y de convertir un paseo cotidiano en una experiencia artística inesperada. Una razón más para perderse por Triana y descubrir uno de esos secretos que hacen de Sevilla una ciudad inagotable.
- Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
- Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
- Las fechas clave de Sevilla en 2026: Semana Santa, Feria de Abril, Corpus y el gran derbi en la Cartuja
- Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados
- La Cabalgata de Triana ya recorre el barrio con mil beduinos: horario y recorrido
- El nuevo barrio de Palmas Altas estrena la línea exprés CJ1: la tercera ruta que inaugura Tussam en los últimos cuatro meses
- El tiempo se pone del revés en Sevilla capital este martes: esta es la previsión de Aemet
- El 06703 toca en Sevilla: el Primer Premio de la Lotería del Niño llega a la Cruz del Campo, a San Juan y a Marchena