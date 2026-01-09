Obituario
Fallece Rosa Bendala, puntal desde la izquierda sevillana de la generación que abrió el camino a la democracia
Licenciada en Derecho y experta en Derecho e Instituciones de la Comunidad Europea, fue candidata por IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones de 1991 y fue también directora general de Justicia en la Junta de Andalucía y desarrolló el resto de su carrera en la gestión sanitaria desde el SAS
Rosa Bendala (Madrid, 1948) ha fallecido este 9 de enero en Sevilla, a los 77 años, rodeada de sus familiares y personas queridas, cerrando una vida marcada por el compromiso político, el servicio público y una firme vocación por la justicia social. Referente de la izquierda sevillana durante las décadas de los ochenta y noventa, su trayectoria combina militancia, gestión institucional y un sólido perfil profesional en el ámbito jurídico. Durante años, dejó sus reflexiones y opiones sobre temas de actualidad en las páginas de El Correo de Andalucía.
Aunque nació en Madrid, creció y se formó en Sevilla, ciudad a la que quedó profundamente vinculada. Licenciada en Derecho y experta en Derecho e Instituciones de la Comunidad Europea, desarrolló su carrera como asesora jurídica y trabajadora de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y del Instituto Andaluz de Salud Mental, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), organismo al que regresaría en distintas etapas de su vida profesional.
Su militancia política comenzó en 1974 en el Partido Comunista de España, donde ocupó responsabilidades en las ejecutivas provincial y regional hasta su salida en 1992. Desde su creación, se integró en Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, formando parte de su Consejo Andaluz. En 1988, accedió al Ayuntamiento de Sevilla como concejala de IU-CA tras la renuncia de Fernando Villamil, y pronto se convirtió en portavoz del grupo municipal. En 1991 fue candidata a la Alcaldía de Sevilla, liderando a su formación en un periodo de intensa actividad política y gran debate interno. Permaneció en la corporación municipal hasta 1995, año en el que abandonó Izquierda Unida.
Dos años más tarde se incorporó al Gobierno andaluz como directora general de Instituciones y Cooperación con la Justicia en la Consejería de Gobernación y Justicia. Entre 2000 y 2004 ocupó la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en la Consejería de Justicia y Administración Pública. Tras esa etapa, regresó de nuevo al SAS, donde continuó vinculada a la gestión pública.
Más allá de los cargos, Rosa Bendala fue una mujer de ideas firmes, de la que siempre se valoró, incluso entre sus adversarios desde el punto de vista político, su independencia de criterio y su dedicación al trabajo. Mantuvo una presencia activa en la vida pública como columnista en esta casa y colaboradora habitual de Radio Sevilla, espacios desde los que aportó análisis y reflexión política.
En lo personal, repartía su tiempo entre su actividad profesional, la familia y sus aficiones, con especial atención a sus nietas, la lectura y la música. Su fallecimiento supone la despedida de una figura que dejó huella en la política municipal y autonómica andaluza, y que formó parte de una generación comprometida con la transformación social desde las instituciones.
