Sucesos
Un frenazo de un autobús de Tussam deja tres heridas en Sevilla
El siniestro se produjo en la calle Federico Mayo Gayarre
Tres mujeres han resultado heridas este jueves en Sevilla tras un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un autobús urbano de Tussam, en una jornada marcada además por un segundo siniestro en la capital andaluza que, en este caso, se ha saldado sin heridos.
El primer accidente, en Federico Mayo Gayarre
Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que a las 15.20 horas se ha producido un accidente en el que se ha visto implicado un autobús urbano de la empresa pública Tussam en la Avenida Federico Mayo Gayarre, en el que no han intervenido más vehículos, con tres pasajeras heridas que han sido trasladadas al hospital Virgen del Rocío.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que poco antes de las 19.00 horas se ha producido una colisión entre un autobús urbano y un turismo en la Avenida de la Paz, en el que solo se han producido daños materiales.
Desvíos en el Polígono Sur
Este segundo accidente ha provocado que hayan sido desviadas las líneas 31 y 32, que dan servicio a la zona del Polígono Sur de la capital andaluza.
