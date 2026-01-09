El Tiempo
El frío se instala en Sevilla este fin de semana con mínimas de hasta 4 grados
La Aemet prevé noches muy frías, posibles nieblas y ausencia de lluvias el sábado y el domingo en la capital hispalense
Sevilla encara un fin de semana marcado por el frío, sobre todo de madrugada y a primera hora, con mínimas de 4 °C tanto el sábado 10 como el domingo 11 de enero. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital hispalense, la lluvia no será protagonista durante el sábado y el domingo: la probabilidad de precipitación es del 0% en ambos días.
Sábado 10: bajón térmico y posibilidad de niebla
El sábado se presenta sin precipitaciones, pero con un ambiente invernal claro: 4 °C de mínima y 17 °C de máxima. La Aemet apunta además a intervalos de niebla en tramos del día (especialmente de madrugada y al final de la jornada), favorecida por el viento en calma durante buena parte del tiempo. En resumen: día llevadero al sol, pero madrugada fría y con visibilidad variable si aparecen brumas.
Domingo 11: más fresco a mediodía y cielo poco nuboso
El domingo mantiene la tónica seca: 0% de lluvia, con 4 °C de mínima y 15 °C de máxima, y cielo poco nuboso. El viento soplará flojo del norte/noreste, lo que puede reforzar la sensación de frío a primeras horas.
¿Y la lluvia?
Si tu plan dependía del paraguas, buenas noticias: sábado y domingo llegan sin agua. Eso sí, la predicción empieza a abrir la puerta a un cambio a partir del inicio de la próxima semana, con un ligero repunte de la probabilidad de lluvia en días posteriores (ya fuera del fin de semana).
- Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
- El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas
- Mercasevilla cierra la puerta a su traslado 20 años después: adiós a un nuevo barrio en Sevilla Este con 2.000 viviendas
- Las fechas clave de Sevilla en 2026: Semana Santa, Feria de Abril, Corpus y el gran derbi en la Cartuja
- Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados
- Aparece una construcción funeraria medieval con 40 tumbas en las obras del metro en la Macarena
- La Cabalgata de Triana ya recorre el barrio con mil beduinos: horario y recorrido
- El nuevo barrio de Palmas Altas estrena la línea exprés CJ1: la tercera ruta que inaugura Tussam en los últimos cuatro meses