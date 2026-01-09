El frío se instala en Sevilla este fin de semana con mínimas de hasta 4 grados

Sevilla encara un fin de semana marcado por el frío, sobre todo de madrugada y a primera hora, con mínimas de 4 °C tanto el sábado 10 como el domingo 11 de enero. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la capital hispalense, la lluvia no será protagonista durante el sábado y el domingo: la probabilidad de precipitación es del 0% en ambos días.

Sábado 10: bajón térmico y posibilidad de niebla

El sábado se presenta sin precipitaciones, pero con un ambiente invernal claro: 4 °C de mínima y 17 °C de máxima. La Aemet apunta además a intervalos de niebla en tramos del día (especialmente de madrugada y al final de la jornada), favorecida por el viento en calma durante buena parte del tiempo. En resumen: día llevadero al sol, pero madrugada fría y con visibilidad variable si aparecen brumas.

Domingo 11: más fresco a mediodía y cielo poco nuboso

El domingo mantiene la tónica seca: 0% de lluvia, con 4 °C de mínima y 15 °C de máxima, y cielo poco nuboso. El viento soplará flojo del norte/noreste, lo que puede reforzar la sensación de frío a primeras horas.

El tiempo en Sevilla para el fin de semana / Aemet

¿Y la lluvia?

Si tu plan dependía del paraguas, buenas noticias: sábado y domingo llegan sin agua. Eso sí, la predicción empieza a abrir la puerta a un cambio a partir del inicio de la próxima semana, con un ligero repunte de la probabilidad de lluvia en días posteriores (ya fuera del fin de semana).