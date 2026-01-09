Golpe al narcotráfico en Sevilla y Badajoz: cae una red que abastecía de droga a la Sierra Norte

La Guardia Civil ha desarticulado una red de tráfico de drogas con ramificaciones en las provincias de Sevilla y Badajoz, en una operación que ha culminado con dos personas detenidas y otras dos investigadas, según ha informado el propio instituto armado. La organización abastecía de sustancias estupefacientes a varias localidades de la Sierra Norte sevillana y a municipios del sur de Extremadura.

La actuación, enmarcada en la operación Rialsn, ha permitido desmantelar un activo punto de venta y distribución tras una investigación desarrollada a lo largo de más de un año, durante el cual los agentes constataron la reiteración de la actividad delictiva y el alcance territorial de la red.

El operativo culminó con la entrada y registro de un inmueble en la localidad sevillana de Alanís, considerado el centro neurálgico de las operaciones. En el interior, la Guardia Civil intervino 1.325 gramos de cocaína, de los que 1.300 gramos se encontraban en roca y otros 25 ya preparados para su venta, además de 3.800 gramos de hachís distribuidos en placas.

Droga incautada por la Guardia Civil / Guardia Civil

Durante el registro también fueron incautados más de 11.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, un vehículo, diversos dispositivos electrónicos y abundante material para la dosificación, corte y venta de sustancias estupefacientes. Asimismo, los agentes hallaron munición de armas de fuego, un arma blanca de grandes dimensiones y una caja fuerte, lo que refuerza la peligrosidad del entramado desmantelado.

Según la investigación, la actividad de la red no se limitaba a Alanís, sino que se extendía a otros municipios sevillanos como Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Constantina, San Nicolás del Puerto y Las Navas de la Concepción, alcanzando también las localidades pacenses de Azuaga y Malcocinado, en la provincia de Badajoz.

La operación ha finalizado con la puesta a disposición judicial de las cuatro personas implicadas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazalla de la Sierra, que ha decretado el ingreso en prisión preventiva para uno de los detenidos, según ha informado la Guardia Civil.