Grupo ABU adquiere la última parcela del nuevo barrio de la Fábrica de Vidrio de Sevilla y superará las 80 viviendas

El nuevo barrio de la Fábrica de Vidrio completará su oferta de vivienda con una nueva parcela que también edificará el Grupo ABU. El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este miércoles en su reunión de este mes de enero iniciar los trámites administrativos para la adjudicación directa del porcentaje que tenía el Ayuntamiento de Sevilla, de hasta el 74,39%. Estos suelos son los únicos que quedaban sin promotor, después de que la licitación para su venta fuera declarada desierta tras sacar la parcela al mercado por 2,7 millones de euros. A través de Inversiones ABU Sevilla S.L, una sociedad creada específicamente para esta promoción, el Grupo ABU ha manifestado su interés por adquirir la parte municipal y así poder construir las 27 viviendas que cabrían.

En esta zona de la Carretera de Carmona, una de las más deseadas de Sevilla, el Grupo ABU ya cuenta con dos fases en esta ubicación, una de 20 pisos (Fábrica de Vidrio I) y otra de 36 (Fábrica de Vidrio II), que según confirma a este periódico esta promotora inmobiliaria, ya tiene todas las viviendas vendidas. Alcanzaría en total los 83 pisos. Ahora adquiere casi el 75% de esta parcela, aunque realmente alcanza el 100% porque el porcentaje restante pertenece a Preveza Inversiones S.L, una sociedad que también forma parte del grupo y está desarrollando una de estas fases.

Concretamente, se licita el proindiviso municipal para vender ese 74,39% del Ayuntamiento mediante adjudicación directa, sin concurso ni subasta pública. La anterior licitación, a través de un procedimiento abierto, ya fue declarada desierta por parte del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en mayo de 2025, por falta de licitadores. Precisamente el hecho de que la titularidad no fuese completa del Ayuntamiento pudo estar dificultando la venta de esta parcela, según transmitieron fuentes del sector a este periódico.

Obras en el solar de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad en Sevilla por parte de ABU / Jorge Jiménez

Según consta en el expediente sobre la parcela R-1 del API-DM-01 (Fabrica de Vidrio), antes PERI-NO-5 (Ronda de Capuchinos-Carretera Carmona), de titularidad municipal y adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo, se cuantifica en 2.919.274,29 euros el valor del proindiviso municipal que comprará ABU. Y además, se especifica que Preveza Inversiones es la poseedora del porcentaje restante no municipal. Esta podrá ejercer su derecho de retracto legal o de adquisición preferente una vez se adjudique la parcela, pero igualmente quedaría en manos de ABU.

El nuevo barrio de la Fábrica de Vidrio

Una vez terminen todas las fases de construcción, el nuevo barrio de la Fábrica de Vidrio sumará en total 199 viviendas. Se distribuyen entre las desarrolladas por el Grupo ABU y Arqura Homes (promotora de la Sareb, que gestiona Aelca y construye Avintia).

En el caso de ABU, tendrá su tercera promoción en la Fábrica de Vidrio . Ya adquirió parte de los suelos a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Consejería de Fomento, y en total suma 56 viviendas, que ya están vendidas, superando en algunos casos los 500.000 euros.

Edificios en construcción en la antigua Fábrica de Vidrios por parte del Grupo ABU / Jorge Jiménez

Y Arqura Homes tiene más de la mitad de la propiedad a través de las promociones Adrio I, II y III, que suponen 116 viviendas. Las primeras se entregarán el primer trimestre de 2026, mientras que las siguientes lo harán en el trimestre siguiente. También en estas promociones los precios superan el medio millón de euros en algunos casos.

Equipamientos y zonas verdes

El complejo de la Fábrica de Vidrios ocupa 27.000 metros cuadrados entre Carretera de Carmona y Avenida de Miraflores que albergarán, además de esta nueva área residencial, un centro social y cultural en la nave principal de La Trinidad -que se rehabilitará y está orientada a poner en relieve el patrimonio industrial de Sevilla, junto con otras tres, todas protegidas junto con los hornos y la chimenea como recuerdo del pasado fabril que albergó este recinto- y zonas verdes, jardines, arboledas y viales. Todo ello alcanza los 30 millones de euros de inversión.

El espacio libre público de jardines y espacios de recreo del barrio incorporará estanques, que rememoran la antigua Laguna de Los Patos originaria de este lugar de Sevilla y espacios apergolados que darán sombra y que pueden ser utilizados, según el proyecto, para actividades vecinales al aire libre. Además, dichos espacios abiertos se harán visibles desde la avenida de Miraflores, estarán animados por la actividad de talleres artesanales, y todas estas actuaciones van acompañadas de un aparcamiento rotatorio en el sótano.

En cuanto a los viarios interiores, se han diseñado para hacer compatible su uso tanto por los peatones como por los vehículos autorizados, por lo que dispondrán de anchuras variables según su uso, y serán pavimentados en plataforma única. Por su parte, las sendas peatonales dispondrán de arbolado de medio y bajo porte que se añadirá al ya existente.