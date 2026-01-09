El hallazgo de tumbas medievales complica la obra del metro: los plazos se mantienen pero crece la preocupación vecinal

El hallazgo de restos arqueológicos en la avenida Doctor Fedriani ha irrumpido en las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, obligando a la Consejería de Fomento a tener que desplegar un equipo arqueológico para estudiar a fondo lo encontrado y que afecte lo menos posible a los trabajos. Se han identificado hasta 40 fosas funerarias documentadas, como adelantó El Correo de Andalucía este jueves, que conllevará un replanteamiento del plan de obra ante este descubrimiento imprevisto. Según transmite la Consejería de Fomento a este periódico, a lo que no afectará es al ritmo de los trabajos, que según estas fuentes continúan con normalidad en este sentido en el resto de Doctor Fedriani.

En concreto, se han excavado restos arqueológicos de época medieval andalusí, que ocupan unos 50 metros en el yacimiento, lo que representa menos del 5% del tercer tramo de las obras, el que precisamente se está haciendo en esta zona de la Macarena. En esta fase inicial se han identificado los primeros restos óseos de carácter humano.

Restos arqueológicos encontrados en la avenida Doctor Fedriani durante las obras de la línea 3 del metro de Sevilla / El Correo

El Gobierno de Juanma Moreno asegura que mantiene su compromiso de compatibilizar las obras con la protección del patrimonio, reforzado en junio de 2025 mediante un convenio entre la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para la gestión de este tipo de hallazgos. No obstante, este descubrimiento ha obligado a movilizar un equipo de arqueólogos desde esta Navidad y realizar un trabajo extraordinario al planificado inicialmente, que ya se ha iniciado con la excavación y el estudio de los restos.

Actualmente se han iniciado las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas, a las que se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis in situ. De momento, los datos preliminares obtenidos, relacionados con el ritual funerario, la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas, son los que permiten ubicar estos restos en la época medieval andalusí. Ahora será el equipo de arqueólogos responsable de la intervención el encargado de elaborar el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente.

Preocupación entre los vecinos y de la oposición

Este hallazgo a la altura del Parque Infantil El Cerezo, antes de llegar a la zona del Hospital Virgen Macarena, justo en la primera fase de los trabajos, ha incrementado el malestar entre los vecinos y comerciantes de la avenida Doctor Fedriani, ya preocupados por las afecciones que está provocando la propia obra y los cortes de tráfico en sus negocios, hasta el punto de que algunos están cerrando o teniendo que despedir a trabajadores.

Los comerciantes de la Macarena han transmitido a El Correo de Andalucía que ya eran conocedores de ese descubrimiento, rumor que estaba empezando a circular entre los vecinos, y temen que conlleve un retraso en las obras. Tachan de "sinsentido" y de "locura" lo que se está haciendo, y advierten a los que viven en la Ronda Histórica sobre la posibilidad de que allí también se encuentren restos arqueológicos cuando se levante la Ronda de Capuchinos.

Restos arqueológicos encontrados en la avenida Doctor Fedriani durante las obras de la línea 3 del metro de Sevilla4 / El Correo

Desde el PSOE municipal, su concejal Nacho González también ha reclamado a la Junta de Andalucía, en manos de los populares, que haya "más transparencia" y ha compartido la preocupación de los vecinos que llevan semanas observando estos hallazgos arqueológicos sin "apenas información" sobre lo que estaba ocurriendo en sus calles.

"Los vecinos y comerciantes están inquietos tras la aparición de restos arqueológicos ¿Cómo van a afectar a las obras? La Junta no informa y el Ayuntamiento tampoco", denuncia el concejal socialista en redes sociales.

Las obras del metro en la Macarena

Los trabajos en las obras de la línea 3 del metro de Sevilla se encuentran en un estado avanzado desde Pino Montano hasta la Macarena, último punto en el que se puso una primera piedra, la única de 2025. Aunque aquí todavía se encuentran en una fase inicial, suficiente para tener que realizar cortes de tráfico y ocasionar molestias a los vecinos y comerciantes.

Las obras de la Macarena serán las más costosas y difíciles de la línea 3. Por un lado, están valoradas en 173 millones de euros, y además tendrán que realizarse minimizando los efectos negativos a los negocios del barrio, que tendrán muchos problemas para acceder a pie y por carretera, y garantizando el acceso al Hospital Macarena.

Precisamente en diciembre en la avenida Doctor Fedriani se incorporó el primer equipo de pantalladoras. Con esta incorporación, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda anunció que encaraba una nueva fase de los trabajos con la construcción de los muros pantallas del túnel en esta parte del trazado. Se trata de la sexta pantalladora que se incorpora a las obras del Metro y se suma a las que están operando desde hace meses en los barrios de Pino Montano y Los Carteros (Ronda Urbana Norte) .