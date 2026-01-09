Un instituto de Triana cierra cinco aulas por el desprendimiento del techo: "No sabemos cuándo vendrán a arreglarlo"

Este jueves, después de un frío día de Reyes, los alumnos y el profesorado del IES Vicente Alexandre de Triana (Sevilla) regresaron a las aulas con una mala noticia: durante el periodo vacacional se desprendió una sección del techo del pasillo de la primera planta del edificio. Al momento, tal como cuentan fuentes del AMPA a este periódico, la dirección del instituto envió un comunicado urgente a Infraestructuras de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla informando sobre lo sucedido y solicitando la visita inmediata de un técnico.

Desde ayer el escenario es el siguiente: agujeros en el techo, grandes grietas y los restos del material esparcidos por la zona de paso. Como consecuencia, el centro se ha visto obligado a cerrar temporalmente cinco aulas y un baño femenino. "Hay pedruscos grandes porque se ha desprendido parte de la bovedilla", apuntan. Esta "grave incidencia" en las instalaciones del centro no solo ha provocado el cierre de aulas, sino un cambio temporal en la ubicación de varias clases. "El profesorado se ha tenido que apañar para hacer clases en bibliotecas y departamentos", sostienen.

Resultado del techo del pasillo de la primera planta del IES Vicente Alexandre tras el desprendimiento de una parte. / Cedida

Durante la mañana de este viernes, un técnico arquitecto de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se ha personado en las instalaciones del centro para calibrar los daños y hacer un informe para reparar las zonas deterioradas. "Pero no sabemos cuándo vendrán a arreglarlo, no han hablado de fechas", relatan desde el AMPA.

El instituto denuncia que este desprendimiento supone un riesgo para la integridad física del profesorado y alumnado. "Se ha producido en una zona de paso obligatorio para el alumnado. Dada la altura del techo y el peso de los materiales desprendidos, existe un riesgo evidente de daños personales graves si se produjera un nuevo incidente durante el horario lectivo". Además, sostienen que esta incidencia podría provocar un peligro de efecto cadena, ya que desde el AMPA aseguran que las zonas colindantes al desprendimiento presentan grietas y signos de humedad, lo que hace temer que el resto del techo del pasillo pueda ceder de forma inminente.

Grandes agujeros en el techo de la primera planta del IES Vicente Alexandre tras el desprendmiento. / Cedida

Como consecuencia, se ve afectada la actividad docente: La zona ha tenido que ser precintada de inmediato, lo que "dificulta gravemente la circulación y el acceso a las aulas de dicha planta".

Durante la misma visita del técnico, la dirección del instituto también ha mostrado otro tipo de desperfectos que llevan denunciando en estos últimos tres años, desde el techo de la sala de laboratorio hasta, más recientemente, humedades en el techo del salón de actos o en algunos pasillos, donde se ha desprendido en caliche.

"Lo informamos en noviembre y nadie ha venido"

La zona del aulario de este centro tiene alrededor de 60 años, por lo que desde el profesorado y el AMPA llevan ya un tiempo reclamando un arreglo y mejora de las instalaciones. Por ejemplo, hace cuatro años pidieron a la APAE que se arreglara el techo del laboratorio porque tenía un estado deteriorado. Sin embargo, según fuentes del AMPA, la agencia pública esquivó responsabilidades y pidió al colegio que subsanaran los desperfectos con sus propios fondos porque eran daños menores que no ponían en riesgo la integridad de los alumnos. "Nuestro instituto no tiene los fondos para pagar eso", insiste el AMPA.

Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre el colegio repitió este mismo proceso y emitió un informe urgente a la Delegación Territorial de Educación para informar de los daños en el techo del salón de actos. "Lo informamos en noviembre y nadie ha venido estos meses a pesar de que hemos insistido", lamentan. Sin embargo, tras el desprendimiento de una parte del techo del pasillo de la primera planta, el arquitecto de la APAE se ha acercado a las instalaciones en menos de 24 horas.

De ahora en adelante, el equipo directivo y el AMPA deberán esperar a la respuesta de la APAE para solucionar esta incidencia y poder volver a la normalidad en las aulas afectadas.