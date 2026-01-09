Jordi Évole entrevista a Manuel Carrasco en Sevilla: esto es lo que tienes que hacer para asistir al programa

El regreso de Jordi Évole a la pantalla de laSexta ya tiene fecha y lo hará con un estreno muy especial en Sevilla y un protagonista de lujo. El programa celebrará el preestreno de su primer episodio de la nueva temporada el próximo martes 13 de enero a las 19.00 horas, en un evento abierto al público mediante sorteo.

El primer invitado de la temporada será Manuel Carrasco, que acompañará a Jordi Évole en esta cita exclusiva en la capital andaluza. Los asistentes no solo podrán ver el programa antes de su emisión televisiva, sino que también compartirán la experiencia en directo con ambos protagonistas, que estarán presentes durante el preestreno.

Para asistir, el programa ha activado un sorteo de invitaciones dobles a través de sus redes sociales. Para participar, es necesario seguir la cuenta oficial de @lodeevole y mencionar en la publicación con quién se desea acudir al evento. Los ganadores serán avisados mediante mensaje directo.

Con este preestreno, Lo de Évole arranca una nueva temporada marcada por nuevos invitados, charlas inéditas y escenarios singulares, reafirmando su apuesta por el periodismo cercano y las conversaciones en profundidad. El programa volverá a la parrilla de laSexta, dando inicio a una temporada que promete momentos destacados desde su primer episodio.