El parque de Sevilla que nació de un bosque de eucaliptos: buscaba mejorar un barrio de alfareros

En pleno corazón de Triana, se encuentra un enorme parque repleto de naturaleza y zonas verdes que nació de un bosque de eucaliptos con la finalidad de revitalizar el que durante años había sido un barrio de alfareros.

Este enclave situado en la confluencia de la avenida Ronda de Triana con las calles San Vicente de Paul y La Coruña son los Jardines del Turruñuelo, un enclave de 3.200 metros cuadrados que data del siglo XX y que debe su nombre a la forma en la que se conocía a la barriada contigua en la que se encontraba.

Estos jardines, creados poco antes de la Exposición de 1992

Los Jardines del Turruñuelo forman parte de un conjunto mayor que incluía otros jardines y plazas que se realizaron durante una operación de reforma de la zona oeste de Triana, llevadas a cabo en los años inmediatamente anteriores a la Exposición de 1992.

Sin embargo, estas actuaciones no se realizaron con motivo de esta cita histórica, sino con la intención de mejorar la dotación de espacios públicos del área para ayudar a estructurar el barrio, del que no solo salieron estos jardines, sino también la propia Ronda de Triana.

Con este proyecto que estaba incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, se hacía especial hincapié en crear zonas libres ajardinadas, de las que el principal emblema son los Jardines del Turruñuelo.

El origen del parque: el antiguo bosque de eucaliptos

Así, se creó este parque a partir de un gran conjunto de árboles que existía en la zona y que estaba formado principalmente por eucaliptos, lo que hace que en este lugar sean la especie dominante, a los que se han sumado álamos, chopos, cipreses, higueras, buganvillas, madreselvas y árboles del amor.

Además, el parque sumó en 2002 diversos juegos infantiles construidos en madera, que simbolizan los personajes de El Libro de la Selva.

Nueva área infantil temática trianera

Sin embargo, este parque vivirá una transformación integral gracias a una inversión de dos millones de euros en la que sumará unos nuevos juegos infantiles, así como un quiosco bar, espacios deportivos, zonas ajardinadas y un parque canino.

De ese modo, se ha diseñado un gran área infantil con temática trianera en el que se incorporarán elementos como el Puente de Triana, el Castillo de San Jorge, los corrales de vecinos o la Velá de Santa Ana.

Juegos inclusivos y un quisco bar en este parque de Triana

Asimismo, dispondrá de juegos inclusivos, pavimento de caucho continuo y capacidad para más de 90 usuarios a la vez, además de un photocall con la figura de Rodrigo de Triana y un costalero.

A esto se unirá un nuevo quiosco bar con zona interior, terraza con pérgolas, aseos públicos y distintas áreas deportivas como una zona de calistenia con suelo técnico.

El parque también recuperará su anfiteatro al aire libre para la realización de actividades culturales, y sumará un nuevo vallado para el parque canino, que tendrá acceso independiente para facilitar su uso.

Y como muestra de su apuesta para mantener este pulmón verde en las mejores condiciones, se reforzará la arboleda existente con nuevas plantaciones para aportar sombra, así como zonas ajardinadas y áreas de pícnic con mobiliario urbano accesible.