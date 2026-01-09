Una pasarela de famosos arropa la nueva colección flamenca de Rocío Peralta inspirada en la herencia de Al Andalus: Adriana Abascal, Carmen Lomana, El Litri...

Cuando apenas ha dado tiempo a guardar los adornos navideños, en muchos talleres de costura de Sevilla ya se trabaja con afán para preparar la próxima temporada de moda flamenca, que tendrá su mejor pasarela en la próxima Feria de Abril, y que ha tenido este viernes su primera gran cita con la presentación de la nueva colección de la diseñadora Rocío Peralta, uno de los nombres de referencia del sector.

La diseñadora sevillana ha presentado anoche en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo su nueva colección flamenca para 2026, titulada Al-Andalus, en un desfile, compuesto por 40 diseños, que se convirtió en una auténtica pasarela de rostros conocidos. Más de 200 invitados acudieron a la cita, entre ellos Adriana Abascal, Alicia Alcocer Koploviz, Esther Santos Alcocer, los Duques de Romanov, Carmen Lomana, Olivia de Borbón, María León, María José Castelli, Estrella Conde Morente (hija de Estrella Morente), Marina Heredia, Susana Saborido (la colaboradora de Canal Sur y mujer de Joaquín), Begoña y Pedro Trapote, Miguel Báez El Litri y Casilda, Raúl El Tato, Roberto Diz, Fernando y Antonio García, Manuel Lombo, entre otros. La arquitectura del edificio ha sido más que un escenario del desfile un gran protagonista de la cita, con las modelos desfilando en las tres plantas de este edifcio, uno de los más emblemáticos de la Expo 92.

Con Al-Andalus, Rocío Peralta firma una de sus colecciones más evocadoras de su carrera. La diseñadora rinde homenaje a la herencia árabe que aún late en Andalucía, tejiendo un diálogo entre la moda flamenca y la memoria de una cultura que dejó huella en la arquitectura, el arte y el alma del sur. La pasarela se llenó de volantes, bordados que remiten a arabescos y geometrías con tejidos nobles que envuelven la figura con elegancia y misterio.

La paleta cromática, dominada por rojos intensos, verdes esmeralda, morados, añiles, oro y negro profundo, construye un universo donde tradición y vanguardia se entrelazan en cada costura. La mujer de Rocío Peralta camina con la solemnidad de una reina andalusí, poderosa y femenina, convertida en símbolo de un legado cultural milenario.

Considerada una de las grandes diseñadoras de flamenca de Sevilla y creadora de cabecera de numerosas personalidades -entre ellas Eugenia Martínez de Irujo y su hija, Tana Rivera-, Rocío Peralta vive además un momento especialmente destacado tras haber sido una de las embajadoras de la marca Andalucía en el reciente viaje institucional a Japón junto al presidente de la Junta. La diseñadora viajó hasta Osaka para llevar sus diseños al corazón del país nipón, donde se aprecia desde siempre la cultura flamenca y su tradición.

Una trayectoria sólida que se refleja en una colección que es, más que moda, un canto a la convivencia cultural y al embrujo eterno de Andalucía. Asimismo, el pasado julio fue distinguida con el Premio Diseño y Tradición de la I edición de los Premios Woman Andalucía que entregó en Sevilla la revista de Prensa Ibérica junto con El Correo de Andalucía.