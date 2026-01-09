Sebastián Flores, el joven que se subió al capó de un coche en Sevilla, explica que sufrió un brote psicótico: "No me acuerdo de nada"

Se llama Sebastián Flores. Es el protagonista del vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales, en el que aparece subiéndose al capó de varios coches en plena autopista de Sevilla, poniendo en peligro tanto su vida como la de los conductores. El joven ha roto ahora su silencio para "mostrar su arrepentimiento y pedir disculpas públicas" a las dos mujeres afectadas.

Flores ha contado su versión de los hechos en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, donde ha asegurado que no recuerda nada de lo ocurrido. “No me acuerdo de nada. Me desperté en el hospital y no me lo creía”, ha explicado. Según ha relatado, pasó tres meses ingresado tras el suceso. “Yo no recordaba nada. Mi hermana me enseñó el vídeo y me quedé sorprendido e impactado”, ha añadido.

Tuvo un brote de esquizofrenia

Su pareja, Saray Navarro, ha aportado más contexto sobre lo ocurrido y ha explicado que aquel episodio fue su primer brote de salud mental. “A partir de ahí nos dijeron que tenía un problema y le diagnosticaron esquizofrenia”, ha señalado.

Según su pareja, los hechos ocurrieron hace dos meses, en septiembre, coincidiendo con el final del verano. Fuentes municipales han confirmado que no consta ninguna llamada ni denuncia relacionada con el incidente, aunque sí se produjo la intervención policial. La Policía detuvo al joven y lo trasladó al hospital, donde fue ingresado y, una semana después, recibió el diagnóstico de esquizofrenia.

Saray ha querido también pedir perdón en nombre de Sebastián: “De verdad, perdón a todas las personas a las que les ha hecho daño. Cuando ha visto el vídeo se ha arrepentido profundamente”.

El vídeo viral en el capó del coche

El vídeo, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra a dos mujeres grabando desde el interior de su vehículo cómo un joven se sube al capó, bloqueando completamente su visibilidad. Mientras ellas gritan y tratan de que se aparte, él se zarandea, besa el parabrisas y se mueve de forma errática, antes de bajar y repetir la acción con otro coche.

En su intervención televisiva, Sebastián Flores ha insistido en que no era consciente de sus actos en ese momento. “No era yo”, ha afirmado, subrayando que se encontraba inmerso en un brote psicótico. Tanto él como su entorno han pedido comprensión, respeto y prudencia, recordando la importancia de abordar estos casos desde la salud mental.