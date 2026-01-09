Sevilla, epicentro de una red internacional de ciberestafas vinculada a Black Axe

Una investigación de largo recorrido ha permitido desmantelar en España una red criminal dedicada al ciberfraude y vinculada a la organización internacional Black Axe, con 34 personas detenidas en cuatro provincias, la mayoría en Sevilla. La operación, desarrollada por la Policía Nacional, ha contado con la colaboración de la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de Europol, dada la dimensión internacional del entramado.

Según ha informado la Policía Nacional, 28 de los arrestos se han producido en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona. Entre los detenidos se encuentran los principales líderes de la organización, asentados en Sevilla, Málaga y Barcelona, para quienes la autoridad judicial ha decretado prisión provisional.

Más de 180.000 euros intervenidos y cuentas bloqueadas

Los registros practicados en varias provincias han permitido intervenir 66.403 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos utilizados para las estafas, abundante documentación, cinco vehículos y el bloqueo de casi 120.000 euros en cuentas bancarias presuntamente vinculadas a la actividad delictiva.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que autorizó las entradas y registros en distintos puntos de la capital hispalense -como la barriada de Torreblanca-, así como en Los Molares, Montequinto, Málaga, Barcelona y detenciones adicionales en Madrid.

Estafas sofisticadas a empresas: el método 'Man in the Middle'

La organización estaba especializada en la estafa conocida como Man in the Middle (MITM), una técnica mediante la cual los delincuentes se infiltran en comunicaciones legítimas entre empresas para interceptar correos electrónicos, modificar datos bancarios y desviar pagos de gran cuantía sin que las víctimas lo detecten.

La modalidad más habitual detectada ha sido el Business Email Compromise (BEC), un tipo de fraude cada vez más extendido en el ámbito empresarial. Para mover el dinero y dificultar el rastreo policial, el entramado utilizaba una amplia red de mulas informáticas y testaferros repartidos por distintos países europeos, según detalla la Policía Nacional.

Tráfico ilícito de vehículos y sociedades pantalla

Además del ciberfraude, la investigación ha destapado una rama dedicada al tráfico ilícito de vehículos. Los coches eran adquiridos a nombre de sociedades pantalla, con impagos provocados de forma intencionada, para después ser vendidos, alquilados o utilizados por la propia organización. De esta actividad se han recuperado cinco vehículos de alta y media gama.

Una organización jerarquizada y más de 15 años de actividad

La investigación se inició en septiembre de 2023, aunque los agentes han logrado acreditar que la red llevaba más de 15 años operando. La cúpula estaba formada por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a Black Axe, y funcionaba con una estructura perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captación de víctimas, blanqueo de capitales, control de las estafas y uso de amenazas durante los cobros.

Según los datos aportados por la Policía Nacional, la organización estaría relacionada con una defraudación total cercana a los seis millones de euros, de los que más de 3,2 millones se atribuyen directamente a esta operación.

Investigación abierta y posibles nuevas detenciones

A los detenidos se les imputan delitos de estafa agravada continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y obstrucción a la justicia, entre otros. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos meses.