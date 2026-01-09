Los tres restaurantes de Sevilla que se han colado entre los favoritos de 'El Comidista': "Han removido las bases de la cocina"

"Los mejores restaurantes del año". Así han calificado los especialistas gastronómicos de 'El Comidista', del diario El País, los establecimientos incluidos en el listado de establecimientos hosteleros que han llevado a cabo y que señalan como los mejores de todo 2025, una recopilación de restaurantes, bares o tabernas de toda la geografía nacional en el que han incluido tres negocios de Sevilla.

"Son sitios en los que se come bien, da igual el formato: bar de barrio, pizzería, casa de comidas de toda la vida, restaurante de alto vuelo, bocatería que lo borda o un puesto de mercado donde una barra es suficiente para ser feliz", han señalado al respecto desde la publicación.

Tres restaurantes de Sevilla entre los favoritos de El Comidista

De ese modo, los expertos han conformado esta lista con establecimientos que "nos han dejado huella" en este 2025 por distintos motivos: "Primero por el sabor de sus platos, pero también por el mimo puesto en las elaboraciones o en la atención a quienes vamos a comer".

Una recopilación de negocios que incluye opciones "para todos los presupuestos, gustos y ocasiones", en la que se pueden encontrar tres restaurantes de Sevilla, todos ellos localizados en el casco histórico de la capital: Leartá, Señor Cangrejo y Casa Ricardo.

Leartá, cocina contemporánea con raíces andaluzas en el centro de Sevilla

Sobre Leartá, el restaurante de Rita Llanes y Manu Lachica, los expertos gastronómicos han destacado su cocina "sensible y delicada".

"Son jovencísimos, pero demuestran buena mano reinterpretando recetas tradicionales andaluzas para llevarlas a otro lado, uno más contemporáneo, pero con sentido", han añadido.

Un menú degustación que "varía muchísimo" en este restaurante de Sevilla

De ese modo, han asegurado que son "brotes verdes" en una ciudad a la que le cuesta desvincularse de su tradición en cuanto a su gastronomía.

"Tienen solo un menú degustación (12 pases, 84 euros) que varía muchísimo y una buena colección de botellas que una sala simpatiquísima defiende con soltura", han añadido sobre este negocio situado en la calle Padre Tarín número 6 de Sevilla capital.

Además, uno de los redactores de este ránking ha indicado: "Me enamoré de su leche de oveja cuajada con savia de la lechuga, de un guiso de pipas de girasol en caldo de cordero y de un pimiento rojo relleno de chocos fino filipino".

Así, este restaurante que se autodefine como un lugar de encuentro entre oficios con arraigo andaluz en el que "se reflexiona sobre el acento, las manos y las maneras" se ha convertido en uno de los imprescindibles para visitar en Sevilla.

Señor Cangrejo, el restaurante que ha revolucionado la cocina sevillana

En el listado de los mejores restaurantes de 2025 para 'El Comidista' se encuentra también Señor Cangrejo, un negocio de Jesús León y Fátima Villanueva que "ha removido las bases de la cocina sevillana".

Así, este restaurante situado en la calle Harinas número 21 del barrio del Arenal destaca por su menú, que cambia cada día y que ofrece a sus clientes "platillos que combinan técnicas de autor con una cocina más desenfadada que encuentra su eje en la tradición andaluza".

"Sus garbanzos con langostinos, su versión de espinacas a la crema o el virrey de temporada con un adictivo pilpil de sus jugos y de bilbaína (con un punto perfecto de cocción) son para enmarcar", ha afirmado 'El Comidista'.

La cocina convertida en juego en este restaurante del casco histórico hispalense

Además, sus expertos han señalado: "Aquí la cocina es un juego que también se disfruta en los vinos: más de 300 botellas por copa. Para volver y volver".

De ese modo, Señor Cangrejo se ha posicionado como uno de los mejores restaurantes de todo el país durante el 2025. Un negocio que se define a sí mismo como un establecimiento que "no es un bar, ni un restaurante".

"Simplemente, un espacio con carta en cambio constante, para aquellos clientes que buscan el mejor producto del día, regado por una bodega original, divertida y con particularidades muy interesantes", recalcan sus propietarios.

Casa Ricardo, tradición, croquetas y más de un siglo de historia gastronómica

Y completando el listado de los mejores restaurantes, según 'El Comidista', se encuentra Casa Ricardo, un negocio cuyos orígenes se remontan a 1898 y que los expertos gastronómicos han calificado como el destino perfecto para "la secta de la croqueta".

"Es cierto que en nuestro país las hay de todas las formas y texturas; pero, en serio, las croquetas de allí son otro nivel de cremosidad", ha añadido la publicación sobre este restaurante situado en la calle Hernán Cortés número 2.

Un establecimiento a la que sus propios dueños definen como "una revisión de la tapa sevillana" que busca mantener las raíces del tapeo, "sin renunciar a incluir en nuestra carta, tapas actuales e innovadoras".