Buscan a un menor de 15 años desaparecido en Mairena del Aljarafe

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha difundido una alerta por la desaparición de José G.G., un menor de 15 años, visto por última vez el 31 de diciembre de 2025 en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

El menor tiene 15 años, mide 1,75 metros, pesa alrededor de 90 kilos, tiene constitución corpulenta, ojos marrones y pelo castaño, corto y ondulado.

La última vez que fue visto vestía pantalón de chándal azul oscuro, sudadera con capucha azul oscuro, abrigo tipo chaquetón negro y zapatillas deportivas blancas y verdes de la marca Lacoste.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana y recuerdan que cualquier información que pueda ayudar a localizar al menor debe comunicarse de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través del 062 de la Guardia Civil o a través de los canales habilitados por el Centro Nacional de Desaparecidos.