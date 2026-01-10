Corte total durante 48 días en la calle Teodosio de Sevilla por las obras de Emasesa

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de un corte total de tráfico en la calle Teodosio, en el tramo comprendido entre Juan Rabadán y Santa Ana, debido al avance de las obras que está ejecutando Emasesa en esta vía del casco urbano. La restricción estará vigente desde el 12 de enero hasta el 28 de febrero.

Durante el desarrollo de los trabajos, se aplicarán varias modificaciones en la circulación para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la obra. La calle Santa Ana, en el tramo San Vicente–Teodosio, quedará configurada como 'fondo de saco', permitiendo únicamente el acceso a residentes.

(Pulse en la imagen para ampliar)

Restricciones en la calle Teodosio

Asimismo, la calle Teodosio quedará en situación de fondo de saco en dos tramos: entre la calle de la Dalia y Santa Ana, y entre Juan Rabadán y Marqués de Mina, con acceso exclusivo para vecinos. Estas medidas buscan limitar el tráfico de paso en la zona afectada.

La calle Santa Ana permanecerá cortada al tráfico desde la Alameda de Hércules, permitiéndose únicamente el acceso a vehículos de obra, lo que supondrá una afección directa a la circulación habitual en este entorno.

Itinerarios alternativos recomendados

Para minimizar las molestias, se han habilitado varios itinerarios alternativos, entre los que se encuentran las rutas por Santa Clara, Guadalquivir, San Vicente, Narciso Bonaplata y Torneo, así como los recorridos por Eslava, Juan Rabadán y la Alameda de Hércules, con desvíos por Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder o Juan Rabadán.

Desde el consistorio se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y atender a la señalización provisional instalada en la zona, mientras duren unas obras que forman parte de la mejora de las infraestructuras municipales de saneamiento y abastecimiento.