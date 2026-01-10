Los doce cargos que cobran más que el alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla: sueldos de más de 100.000 euros

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Sevilla para 2026 traen consigo una dotación asignada a las nóminas anuales de todo el equipo de profesionales que incluyen concejales, personal de libre designación, funcionarios y demás trabajadores de la plantilla del Consistorio.

Los mismos presupuestos que fueron aprobados definitivamente en el Pleno municipal el 23 de diciembre de 2025, en una sesión extraordinaria en la que salió adelante gracias a un acuerdo entre el PP y Vox, destinan el 20%, es decir, 260.784.440 millones de euros, para pagar los sueldos de los 5.600 empleados de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal.

Sin embargo, cabe tener en cuenta que existen más de mil plazas libres, que no están cubiertas y que, por tanto, no se le tienen que abonar sus sueldos correspondientes.

El total de los presupuestado para las nóminas crece este año en unos 11 millones con respecto al del año anterior como consecuencia de la subida salarial de casi un 2% de la escala funcionarial en relación a los salarios de estos últimos años.

12 sueldos por encima del alcalde

El alcalde José Luis Sanz es el político con el sueldo más elevado de los 31 concejales que forman parte de la corporación municipal de Sevilla. Su sueldo para este año 2026 será de 99.541,54 euros, es decir, se sitúa como el edil con la nómina más alta en Andalucía.

Sin embargo, hay un conjunto de profesionales, jefaturas y directivos que superan hasta en casi 40.000 euros en algún caso, el suelo del regidor sevillano. En concreto, hay 12 nóminas que sobrepasan los 100.000 euros.

El jefe de la Policía Local de Sevilla es uno de los 12 sueldos que superan al del edil, con 118.115,82 euros anuales

La nómina más elevada es la del secretario general del Pleno, con 138.810 euros al año. Detrás de él está el tesorero de Fondos, que recibe 134.452,30, el órgano de apoyo a la junta de Gobierno y al concejal secrtario de la misma, que cobra 133.534,42, el interventor de Fondos, con 132.633,96 euros y el vicesecretario general, que tiene un sueldo de 132.497,10 euros anuales.

Por debajo de los 130.000 euros está el viceinterventor de fondos, que recibe 129.022,34 euros al año. También está la nómina del jefe de la Policía Local de Sevilla que es de 118.115,82 euros, y la del jefe de servicio de gestión de recursos económico, al del jefe de servicio de intervención delegada, con 111.843,82 euros, y el jefe de servicio de control financiero, ambos con un sueldo de 111.843,82 euros.

Por último, están los suelos del coordinador de la secretaria auxiliar, que percibe 108.431,20 euros y el jefe del servicio de Tesorería, con 107.532,70.

Los sueldos de los cargos políticos

Entre los más de 5.000 puestos de trabajo el grueso de los sueldos ronda entre los 40.000 y los 70.000 euros anuales. De los cuatro portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, el que ocupa el primer puesto es el máximo representante del PSOE, el exalcalde Antonio Muñoz, que ingresa anualmente 90.096,26 euros. Lo otros tres portavoces municipales de los partidos en el Pleno, como son los casos de Juan Bueno (PP), Cristina Peláez (Vox) e Ismael Sánchez (Con Podemos-IU) se quedan algo por detrás de lo que recibe el socialista y perciben 84.443,10 euros al año.