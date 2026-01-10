El joven desaparecido de Mairena del Aljarafe es un interno del centro de protección de menores de la Junta

Desde este sábado, José G. G., un joven de 15 años, figura en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que ha activado la alerta oficial por desaparición de un menor. Su imagen ha sido distribuida por todos los canales oficiales y las fuerzas y cuerpos de seguridad han iniciado el protocolo habitual en estos casos.

José mide 1,75 metros y pesa 90 kilos, tiene complexión corpulenta. La última referencia que se tiene es que vestía pantalón de chándal azul oscuro, sudadera con capucha azul oscuro, abrigo tipo chaquetón negro y zapatillas deportivas blancas y verdes de la marca Lacoste.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía de fuentes oficiales, el chico es uno de los internos del centro Al Quivir en Sevilla, un recurso de protección para menores con trastornos de conducta que pertenece a la red que gestiona la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. "El chico salió el 31 de diciembre y no ha vuelto al centro, al ver que no volvía, el propio centro es quien pone la denuncia", explican fuentes de la Junta.

Cuando este sábado ha trascendido la alerta por la desaparición de este joven, llamaba la atención que la denuncia hubiera trascendido 10 días después de la última vez que se vio a este menor. Según fuentes consultadas, la denuncia ha sido formulada por el propio centro y no por la familia, que reside en el Polígono Norte en Sevilla.

Al-Quivir es un espacio de régimen abierto (distinto al de los centros de menores infractores que gestiona la Junta a través de la Consejería de Justicia e Interior). Aunque no es algo común que este tipo de hechos ocurran, lo cierto es que no es algo extraordinario. En muchos casos, se trata de menores pertenecientes a entornos vulnerables, que salen del centro y contactan de nuevo con sus familiares.

Esre centro se abrió en 2003 en la localidad aljarafeña y en él residen menores con especiales problemas de conducta. José G. G. es uno de los internos.